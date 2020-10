Ex-Vitória Pedro Ken é internado após testar positivo para covid

O volante Pedro Ken, ex-Vitória e atualmente no Operário-PR, está internado em um hospital de Ponta Grossa com covid-19. O jogador deu entrada na unidade de saúde na noite da última quarta-feira (28). Ele foi diagnosticado com o coronavírus há uma semana, no dia 22, véspera de jogo com a Chapecoense.

O Hospital da Unimed, onde o atleta está internado, informou, via assessoria, que ele está "clinicamente bem e estável". Ainda não há previsão de alta médica.

Depois de ter testado positivo para a covid-19 na semana passada, o volante passou por uma avaliação na quarta-feira (28) e, de acordo com o Operário, ainda apresentava alguns sintomas leves. Foi encaminhado pelo departamento médico do clube ao hospital e, então, internado.

Nas últimas duas semanas, o time registrou nove casos seguidos de coronavírus no elenco. O volante Fábio e os meias Tomas Bastos e Rafael Chorão foram os primeiros a serem diagnosticados, antes do jogo com o CRB, no dia 17. Pouco depois, antes da partida contra o Cruzeiro, no dia 20, outros cinco jogadores também testaram positivo: o zagueiro Reniê, os volantes Jiménez e Mazinho, o meia Aguada e o atacante Schumacher.

Os oito já foram liberados para voltar aos treinos. O Operário-PR enfrentará o Botafogo-SP neste sábado (31), às 19h, no estádio Germano Krüger, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro.