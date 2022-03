Ex-Vitória, Ramon Menezes assume a Seleção Brasileira Sub-20

A Seleção Brasileira Sub-20 tem um novo treinador - e é alguém bem conhecido do torcedor do Vitória: Ramon Menezes. O técnico estava sem clube há cerca de sete meses, desde que deixou o comando do Leão, em agosto do ano passado. Ele foi anunciado pela CBF nesta segunda-feira (7).

"Encaro esse chamado para treinar a categoria sub-20 como uma convocação. Estou pronto para o desafio. Há alguns anos já acompanho os jovens atletas. Conheço bem essa geração. É sempre uma honra estar na Seleção Brasileira", comemorou Ramon, que, em sua carreira como jogador, se tornou ídolo do Vitória.

O treinador chega para substituir André Jardine, que deixou a equipe para assumir o Atlético San Luis, do México. A primeira missão de Ramon no sub-20 do Brasil será o Sul-Americano da categoria em 2023. O torneio é classificatório para o Mundial, que deve acontecer também no ano que vem, na Indonésia.

"Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem o perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens e ainda traz toda a sua experiência como ex-jogador. Era um craque dentro e fora de campo. Tem espírito vencedor. Um dos melhores da sua posição", afirmou Branco, coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira.

Ramon começou a carreira como auxiliar em 2013, no Joinville. Dois anos depois, assumiu seu primeiro trabalho como treinador, no A.S.S.E.V, em Goiás. Também passou por Anápolis, Joinville, Guarani-MG, Tombense, CRB e Vasco da Gama, até chegar ao Vitória, em junho do ano passado.

O técnico comandou o rubro-negro em 16 jogos, com três vitórias, seis empates e sete derrotas - aproveitamento de 31,2%. Mas acabou demitido em agosto, sem conseguir reverter a situação delicada do Leão na Série B 2021. A equipe acabou caindo para a terceira divisão.

Segundo a CBF, o Reizinho da Toca - como ele era conhecido na época em que foi jogador - já vem trabalhando com a seleção sub-20 há cerca de um mês, mas só assinou o contrato nesta segunda-feira (7). Ele elabora sua primeira lista de convocados.