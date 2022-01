Ex-Vitória, Richarlyson é anunciado como novo comentarista da Globo

O ex-jogador Richarlyson é o mais novo comentarista da Globo. Multicampeão pelo São Paulo e com passagens por vários outros clubes, incluindo o Vitória, o ex-atleta foi anunciado pela emissora carioca na última segunda-feira (10) e estreará ainda neste mês, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"Eu sinto uma felicidade ímpar. É tudo o que eu quero. Minha história por si só fala, por tudo o que eu construí dentro do futebol. Agora é trabalhar essa segunda parte. Estar mais perto, saber as histórias dos clubes. É uma nova vida, um novo momento", comemorou o jogador.

Richarlyson na época em que jogava pelo Vitória

(Foto: Felipe Oliveira/EC Vitória)

Richarlyson mostrou preocupação com a linguagem que utilizará na televisão.

"Eu sinto um mix de tudo. Costumo dizer que na hora de falar sério eu vou falar sério. Na hora de falar sobre tática séria, vou falar sobre tática, mas tem o momento de descontração. Vou poder falar de algo da minha época de jogador, algo que aconteceu comigo, um amigo meu. Acho que o mais importante é a linguagem que eu vou querer usar. Sabemos que do outro lado tem pessoas que vão querer uma linguagem mais simples".

O ex-jogador também rasgou elogios ao estilo de Caio Ribeiro, que também é comentarista da Globo, e disse que vai se inspirar no amigo para a nova função.

"Eu sempre gostei muito do posicionamento do Caio Ribeiro. Eu acho que entro muito nesse contexto dele. Sempre foi um cara muito simples, mas muito compenetrado naquilo que tenho de falar. De maneira sucinta. Nunca desmerecendo o atleta, sempre trazendo as partes positivas mais do que as negativas. Nunca vi o Caio falar que alguém não é um bom jogador. Se o cara está mal, ele fala que o jogador não faz uma boa partida, mas tem qualidade, lembra bons momentos. Gosto da forma como o Caio quer transmitir para o telespectador", disse.

Ele ainda revelou que seu "padrinho" na Globo foi o comentarista Roger Flores. Isso pois uma brincadeira no programa Boleiragem, do SporTV, foi o ponto inicial para a nova profissão de Richarlyson. O ex-atleta também disse estar aberto a críticas, e agradeceu à oportunidade.

"Eu quero que o pessoal se sinta à vontade (para falar comigo). Que possa me ajudar. Sou uma pessoa que adora crítica construtiva. Algumas coisas que não estiverem a gosto das pessoas, se puderem me dar um toque, sempre vai ser muito bem-vindo. Acima de tudo vai ser um Richarlyson como foi no futebol, com personalidade, mas sempre a fim de aprender", afirmou.

"Desde já agradeço ao pessoal do sportv, principalmente o George Guilherme, por me dar essa oportunidade. Não é puxar o saco, nem rasgar seda. E muito mais o Roger Flores, porque foi através dele que meu interesse chegou ao sportv. Ele é meu padrinho nessa nova empreitada", finalizou.