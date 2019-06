Ex-Vitória, Tréllez aproveita seleção da Colômbia em Salvador

O atacante colombiano Santiago Tréllez, ex-Vitória, aproveitou a folga que ganhou do Internacional para voltar a Salvador e ver de perto a estreia da seleção de seu país na Copa América.

Junto com a família, Tréllez foi à Fonte Nova e viu o triunfo dos colombianos por 2x0 sobre a Argentina, no sábado à noite. Martínez e Zapata marcaram os gols. “Apoiando a nossa seleção!! Vamos, Colômbia”, escreveu em uma foto publicada no Instagram.

No domingo, o jogador aproveitou o dia de sol para ir à praia.

Tréllez chegou ao Vitória em 2017, contratado do Deportivo Pasto, e foi peça importante para o time na Série A daquele ano, quando fez dez gols em 23 partidas. Em 2018, disputou só três jogos ante de ser vendido ao São Paulo. Este ano ele foi emprestado ao Internacional e até agora só jogou pelo Campeonato Gaúcho. Foram nove partidas e nenhum gol.