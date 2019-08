Ex-Vitória, Victor Ramos é afastado do CRB após show de pagode

O zagueiro Victor Ramos foi afastado do elenco do CRB. O anúncio foi feito pelo clube alagoano na noite de domingo (18) após a derrota por 1x0 para o Vitória, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B.

De acordo com a nota publicada no site oficial, "o jogador demonstrou falta de comprometimento com o clube após o jogo contra o Vitória ao ir para um show na capital e curtir a noite alagoana com bebidas e pagode". A diretoria do CRB ainda analisa a punição que aplicará ao zagueiro. O clube avalia multar o jogador ou até acertar a rescisão de contrato.

Revelado na base do Leão, Victor Ramos assinou contrato com o CRB após defender o Vitória pela quarta vez. Ele vestiu a camisa vermelha e preta por dois meses e a defendeu em três partidas da Série B. O zagueiro chegou ao clube em março e teve o contrato rescindido em maio, pouco tempo após o atual presidente Paulo Carneiro assumir.

Essa não é a primeira vez que o zagueiro de 30 anos tem problemas no futebol após ser flagrado em festas. Em 2016, ele foi suspenso no próprio Vitória, por sete dias. Na ocasião, estava lesionado e pediu liberação do elenco para resolver problemas pessoais, porém foi visto em um evento de música sertaneja, o Villa Mix, em São Paulo.

Confira na íntegra a nota oficial divulgada pelo CRB:

"O atleta Victor Ramos está afastado do elenco do CRB. O jogador demonstrou falta de comprometimento com o clube após o jogo contra o Vitória ao ir para um show na capital e curtir a noite alagoana com bebidas e pagode quando toda nação regatiana está chateada com o resultado do jogo deste domingo.

Além do afastamento, também será punido pela direção do CRB.A punição pode ir de uma multa até o desligamento do atleta do elenco alvirrubro".