Ex-vocalista do Angra, Edu Falaschi faz dueto com cantor da Calcinha Preta em show

"Um feat que mercece ser gravado em estúdio". "Quem ganha com isso é a música brasileira". "Genial". Essas foram algumas das reações dos fãs ao encontro entre Edu Falaschi, ex-vocalista do Angra, e Daniel Diau, cantor da Calcinha Preta, em um show da turnê do metaleiro pelo Brasil.

Tanta empolgação tem um motivo: há mais de dez anos a banda de forró gravou uma versão de Bleeding Heart, sucesso do Angra, que com a Calcinha Preta se transformou em Agora Estou Sofrendo. O encontro aconteceu no último dia 23 de janeiro, em Recife.

"Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele gravou essa música em 2004 ou 2003, ou seja, pouco mais de 16 anos. A gente demorou 16 anos para se unir e para eu pensar: 'Pô, vamos fazer essa parada aí", comentou Falaschi no palco. A demora se explica também pela própria reação dos fãs do Angra na época. "Obviamente, não sendo hipócrita, hoje é um pouco mais fácil, porque ta todo mundo mais velho, mais tolerante [risos]. O pessoal do heavy metal quando é mais novo, adolescente, é muito radical, muito nervoso", brincou.

Quando entrou no palco, Diau foi recebido com aplausos e risos, dos fãs um tanto incrédulos com a parceria. Ele contou: "Recebi uma mensagem no meu Insta, falei: 'tem alguém inventando algum trote'. Aí fui ver que o cara, que a gente sempre foi fã. Tivemos a honra de fazer Agora Estou Sofrendo. E eu não ia negar esse convite e fazer o que é bom: música boa. Vamos cantar, Edu? Vamos falar de amor".

O ex-Angra batizou o dueto de Bleeding Sofrendo, e mandou seus versos em inglês, sendo complementado pelos versos em português do Calcinha Preta.

Edu vem apresentando a turnê Moonlight Celebration, com versões acústicas de clássicos de sua carreira. Já a Calcinha Preta prepara-se para a gravação do seu DVD de 25 anos de carreira, previsto para acontecer no dia 5 de fevereiro, em Aracaju. Atualmente, entre idas e vindas nos vocais, estão na banda os cantores Bell Oliver, Daniel Diau, Silvania Aquino e Paulinha Abelha.

Veja versão de fã com trechos das duas versões de Blleding Heart/ Agora Estou Sofrendo: