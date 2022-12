Exames de Lula estão dentro da normalidade, diz boletim médico

O Hospital Sírio Libanês emitiu boletim médico sobre a laringoscopia realizada na manhã deste domingo, 4, em São Paulo, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o hospital, o exame se mostrou "dentro da normalidade".



A laringoscopia já estava agendada. Na última sexta-feira (2), Lula disse em entrevista coletiva que faria uma "revisão" na garganta. No dia 21 de novembro, o presidente eleito fez uma cirurgia de retirada de lesão nas cordas vocais.



O exame foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Rubens Brito e Dr. Rui Imamura.



Lula volta ainda hoje a Brasília acompanhado pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), favorito para o Ministério da Fazenda. Nesta segunda-feira (5), às 11h, tem encontro marcado com o Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, enviado ao Brasil pelo presidente americano, Joe Biden.



Leia abaixo o boletim médico na íntegra:



O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje pela manhã no Hospital Sírio Libanês para a realização de uma laringoscopia previamente agendada. O exame se mostrou dentro da normalidade. Ele foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Rubens Brito e Dr. Rui Imamura.