Exames de mamografia de rastreamento são ofertados na Maternidade de Camaçari

Exame de rotina voltado para mulheres maiores de 49 anos e sem sintomas de câncer de mama, a mamografia de rastreamento vem sendo oferecida pela Maternidade Regional de Camaçari (MRC), no bairro do Jardim Limoeiro, com realização de até 180 procedimentos mensais.

Interessadas em fazer o exame devem marcar por e-mail. No dia e horário agendado com a equipe, a entrada se dará pelo ambulatório da maternidade. Para agendar, é necessário ser mulher, ter mais de 49 anos, apresentar documento original com foto, nº do cartão SUS e a requisição médica (chamada de Apac). É recomendável levar a mamografia anterior, se tiver. O e-mail para marcação é o ambulatorio.mrc@fesfsus.ba.gov.br.

A mamografia de rastreamento é um exame feito com radiação e permite identificar melhor as lesões mamárias em mulheres, reduzindo as chances de morte por câncer de mama. “Este é um importante exame para a prevenção e rastreamento do câncer de mama, pois consegue detectar a doença ainda em fase inicial. Com isso, as chances de cura aumentam consideravelmente e os impactos da doença são minimizados. Ofertar mamografias para as mulheres da região de Camaçari é mais um modo de cuidar da saúde e bem estar”, diz Aline Costa, diretora-geral da unidade.

Maternidade Regional de Camaçari

Unidade da rede própria do governo estadual, a Maternidade Regional de Camaçari foi inaugurada em 30 de setembro de 2022 e está sob gestão da Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf), instituição pública que atua 100% no SUS.

A unidade hospitalar de médio porte é referência para atenção obstétrica de risco habitual e alto risco, bem como para o cuidado intensivo e intermediário neonatal, para pacientes dos municípios de Camaçari, Conde, Dias D’Ávila, Mata de São João, Pojuca e Simões Filho. A MRC realiza serviços de urgências ginecológicas e cirurgias ginecológicas eletivas.

Ao todo, o estabelecimento de saúde conta com 105 leitos ao todo, sendo 56 de obstetrícia; 8 de gestação de alto risco; 4 de cirurgia ginecológica; 4 de cirurgia plástica; 8 de neonatologia clínica; 10 de UTI neonatal, 10 UCI convencional, 05 de UCI Canguru.