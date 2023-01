Execuções e espancamentos marcam noite em Cajazeiras

Pelo menos duas ocorrências policiais marcaram a noite desta quarta-feira (11) na região de Cajazeiras, em Salvador. Em uma delas, duas pessoas foram executadas em um carro. Já no segundo caso, dois homens foram espancados por uma multidão após uma tentativa de roubo.

O duplo homicídio foi registrado no bairro de Cajazeira VIII. Segundo a Polícia Militar, os corpos de dois homens baleados foram encontrados em um carro na Rua Deputado Herculano Menezes. Ambos estão sem documentos e por isso não foram identificados.

Em nota, a Polícia Civil informou que a autoria e o motivo são apurados pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os corpos de homens foram encontrados dentro de um carro em Cajazeira VIII (Foto: Ana Lúcia/CORREIO)

No bairro de Cajazeira X dois homens foram atacados por populares na Rua Carlos Nery. De acordo com a PM, uma equipa da Operação Gêmeos foi acionada ao local após tomar conhecido de que as vítimas eram agredidas por um grupo de pessoas após uma tentativa de roubo.

Os policiais socorreram os feridos ao Hospital Professor Eládio Lasserre. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e a ocorrência foi registrada no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). A reportagem procurou a Polícia Civil, mas até agora não há um posicionamento.