Executivo Thiago Araújo morre aos 41 anos em Salvador

O executivo baiano Thiago Noronha de Araújo morreu, neste domingo (28), aos 41 anos, em decorrência de um infarto, de acordo com informações divulgadas por familiares. O velório será hoje à tarde, a partir das 13h, no Jardim da Saudade, localizado no bairro de Brotas, em Salvador.

"Thiago era uma pessoa inspiradora e admirável e deixa um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo", diz o informativo enviado a amigos através das redes sociais.

Araújo comandava o Top of Mind Salvador e o Anuário de Arquitetura e Decoração (A/D). Em maio, promoveu a 27ª edição do Top of Mind, na Casa do Comércio, com direito a palestra de Walter Longo.

Alô Alô Bahia sente muito e se solidariza com a família.

