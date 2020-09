Exército abre concurso para militares temporários na Bahia e em Sergipe

(Foto: Reprodução)

O Comando da 6ª Região Militar abriu nesta segunda-feira (14) inscrições para processo seletivo de militares temporários para a Bahia e Sergipe. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 deste mês. O salário oferecido vai até R$ 7.315.

A seleção vai formar um cadastro reserva para eventual contratação em 2021 de profissionais de áreas técnicas de interesse da 6ª Região Militar. As vagas são nas cidades de Aracaju, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus e Salvador.

A remuneração, sem os benefícios, será de R$ 2.627 para nível fundamental, na graduação de cabo; R$ 3.825 para nível médio, na graduação de sargento; e R$ 7.315 para nível superior, no posto de aspirante a oficial.

O processo prevê contratação pelo prazo de um ano. A inscrição para todos os cargos custa R$ 50.

Veja as áreas de interesse:

Nível Superior: Bacharelado em Direito; Comunicação Social (Rel Púb), Contabilidade, Fonoaudiologia e Informática; e Licenciatura em Biologia, História, Filosofia, Pedagogia e Psicologia.

Nível Médio: Técnico em Enfermagem, Técnico em Edificações, Técnico em Administração, Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Rede de Computadores, Técnico em Nutrição, Técnico em Química.

Nível Fundamental: Auxiliar de Mecânico de Viatura Automotiva, Motorista habilitado na categoria “D” ou “E”, Auxiliar de Lanternagem, Eletricista Predial, Auxiliar de Refrigeração.

Para concorrer, os candidatos devem estar em dia com o Serviço Militar e a Justiça Eleitoral, ter no mínimo 1,60m de altura (homens) e 1,55m (mulheres) e estar de acordo com as orientações do processo seletivo.

Outros pré-requisitos:

Oficial Técnico Temporário (OTT): Ser candidato voluntário do sexo masculino ou feminino, formado em instituição de ensino superior.

Sargento Técnico Temporário (STT): Ser candidato voluntário do sexo masculino ou feminino, tendo concluído o ensino médio e curso técnico que o habilite a exercer o cargo para o qual se candidatou / possuir, no mínimo 20 (vinte) anos em 31 de dezembro do ano da incorporação.

Cabo Especialista Temporário (CET): Ser candidato voluntário do sexo masculino, tendo concluído o ensino fundamental ou médio e curso que o habilite a exercer o cargo para o qual se candidatou / possuir no mínimo, 19 (dezenove) anos na data de incorporação, 1º de fevereiro de 2021.