'Existem provas suficientes que ocorreu feminicídio', diz pai da baiana morta na Argentina

O pai da modelo baiana Emmily Rodrigues, 26 anos, morta na Argentina, Aristides da Silva Gomes, comentou nesta terça-feira (4) que existem provas suficientes de que a vítima sofreu um crime de feminicídio em Buenos Aires.

Ele confirmou que a imprensa argentina circula a informação sobre um possível suicídio feito por Emmily, mas negou que a filha tirado a própria vida ou que ocorreu um surto psicótico no apartamento do empresário Francisco Saenz Valiente.

"Existem provas suficientes e inumeras testemunhas, rastro de provas que evidenciam que ocorreu um feminicidio. Não faz sentido algum. Emmily trabalhava como modelo, tinha sonho de ser mãe", disse em conversa ao Bahia Meio Dia.

O pai da vítima, ainda durante a conversa, revelou que a moça que também estava no apartamento, identificada como Juliana, foi solta nesta semana.

"Ela estava presa e não sabemos o motivo que ela foi liberada, mas o advogado já está cuidando disso. Ela está como acusada, sendo investigada porque tinha marcas de arranhões e mordidas, tanto em Emmily, quanto nessa suposta amiga. A gent não conhecia ela. As evidências são claras de que ela pode ter participado da morte", comentou.

Durante a suposta queda, Emmily teria sido arrastada pelo apartamento e apareceu com vários arranhões pelo corpo, além do impacto da queda. Aristides revelou que os vizinhos, em conversa com a polícia argentina, contou que a jovem gritava por socorro constantemente, desmentindo a versão da família do empresário, que alegou ter sido um surto psicótico.

"Uma pessoa que está em surto não pede socorro. Vizinhos ouviram que ela pediu socorro. Um dos indícios é esse, o pedido de socorro. Os sinais de que ela foi arrastada".

Em depoimento à polícia, Valiente disse que Emmily estava sob efeito de bebida alcoólica e se jogou de uma janela. Apesar do caso ainda estar sob investigação, ele já foi preso preventivamente por suspeita de homicídio.