Exoneração de Nestor Duarte é publicada em meio às apurações de rebelião na Lemos Brito

Catorze dias após o pedido feito por meio de uma carta enviada ao governador e em meio às apurações de um rebelião na Penitenciária Lemos Brito, foi efetivada, nesta terça-feira (22), a exoneração de Nestor Duarte da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). A informação consta do Diário oficial de hoje. Também foi exonerado Carlos Eduardo Sodré, que ocupava o cargo de chefe de gabinete.

Assume o cargo interina e cumulativamente o superintendente de Ressocialização Sustentável, Luis Antônio Nascimento Fonseca.

Na carta enviada ao chefe do Executivo, Duarte alegou motivos pessoais e político. Nos bastidores, a saída do então secretário é associada ao possível movimento do deputado estadual Marcelo Nilo (PSB), que pode deixar a base governista.

Rebelião

A rebelião ocorrida na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, que ocorreu no último domingo (20), já contabilizou seis mortos, além de 22 feridos. A informação da Seap, confirmada ainda por Duarte, é de que o ciclo de violência iniciou a partir de uma briga entre líderes de facções, em disputa por áreas internas e externas.

A Penitenciária Lemos Brito abriga presos homens, já condenados em regime fechado. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), contabilizados até o dia 17 de fevereiro, a unidade tem 1.116 internos, número que excede a capacidade de 771 vagas.