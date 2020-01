Expedição Bahia exibe aventuras radicais pelos quatro cantos do estado

Estreia neste sábado (31), após o Jornal Hoje, na TV Bahia, a segunda temporada de Expedição Bahia, um programa especial comandado pelo repórter Sérgio Pinheiro, que desbrava as cidades do interior do estado em três episódios.

Neste primeiro capítulo, Sérgio voa pelo céu do sertão, fazendo um passeio de balão, em Jeremoabo, e de paramotor, no Raso da Catarina. O segundo episódio, na próxima semana, registra a Baía de Camamu, terceira maior do Brasil, que fica no litoral sul. Lá, o jornalista veleja de kitesurf por algumas das 63 ilhas locais, como Pedra Furada e Quiepe, e explora os bancos de areia durante a maré seca.

No último episódio, dia 15, tem salto de paraquedas na Ilha de Itaparica e voo de asa-delta pelas serras e vales de Jacobina. Tem ainda a participação especial do paraquedista Sabiá, o homem-pássaro, usando o wingsuit, um traje que infla e proporciona voos emocionantes e arriscados, além de uma trilha pelo Vale dos Bandeirantes até as ruínas de uma igreja.

Sérgio diz que o objetivo do programa é surpreender. “O voo de balão, por exemplo, não é muito comum no Nordeste. A gente levou o balão para Jeremoabo, uma cidade pequena do sertão, e ‘causou’ lá. Os moradores madrugaram na praça para ver a gravação.Tv Bahia. Amanhã, após o Jornal Hoje