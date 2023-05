Experiência Casa Chandon chega ao Nordeste

Após edições em São Paulo e Rio de Janeiro, a Casa Chandon chega ao Nordeste e sua primeira edição será em Recife (PE). Entre os dias 06 e 13 de maio, o espaço La Casa, na Zona Norte da capital pernambucana, sediará uma experiência imersiva promovida pela marca; com instalações multimídia, talks, almoços e jantares harmonizados, degustações e shows com artistas locais.

A experiência foi pensada para disseminar o conhecimento sobre espumantes de qualidade; proporcionar momentos que fogem do cotidiano das cidades por onde passa; além de contar a história da marca; que elabora espumantes no Brasil desde 1973.

Em sua programação a Chandon priorizou os talentos pernambucanos. Os almoços e jantares serão comandados pelo chef Armando Pugliesi, de Caruaru - PE, com convidados locais; e os talks com especialistas serão apresentados pela jornalista, sommelière e colunista do CORREIO, Paula Theotonio (Petrolina - PE). A seleção musical também foi montada com artistas da terra: haverá pocket shows do Otto e da Banda Sambarrasta; e uma programação animada no lounge bar comandada pelo DJ recifense Juniani Marzani, conhecido como 440.

O espaço contará, ainda, com uma loja pop-up que disponibilizará rótulos Chandon e itens exclusivos, como taças, cangas, cadernos e um chapéu de folhas do butiazeiro. Esta é uma importante palmeira nativa da América do Sul e que faz parte do projeto de biodiversidade da marca, que tem áreas de replantio em Encruzilhada do Sul - RS.

O visitante poderá escolher entre visitar a Casa Chandon nos horários do almoço ou jantar. O ingresso custa R$ 250, com degustações, refeições e apresentações artísticas inclusas, e pode ser adquirido no site https://www.ingresse.com/casa-chandon-recife.

O tour pela Casa Chandon Recife

A primeira parada do tour guiado é na sala terroir, que promove uma imersão cultural nos vinhedos da marca por meio de um vídeo instalação. “Para nós tudo começa no vinhedo: desde a atenção levada à proteção e regeneração dos solos e as iniciativas de biodiversidade para preservar fauna e flora, até o grande carinho no cultivo das nossas uvas", diz Catherine Petit, diretora geral da marca no Brasil.

O próximo destino é o bar degustação. Ali, ao longo de um balcão de linhas sinuosas, serão degustados alguns dos rótulos em uma experiência coletiva, apresentada por um dos enólogos da marca. Na sequência será servido no restaurante um delicioso menu de almoço ou jantar, no qual o chef Armando Pugliesi receberá convidados como Negralinda, Fernanda Wiet, Karyna Maranhão e Miau Caldas.

Nos dias 6, 7, 10 e 11 acontecerão uma série de talks com conteúdos relacionados aos pilares e valores da marca. Os temas: Sustentabilidade, Comunidade e Otimismo serão apresentados pelos executivos da vinícola; como o enólogo da Chandon no Brasil, Philippe Mével; a diretora nacional da Moët Hennessy, Catherine Petit, e o gerente de marketing da Chandon Brasil, Adriano Ciavdar. A mediação será feita pela por Paula Theotonio, que vai trazer temas relacionados ao universo dos espumantes e convidar o público para participar e tirar dúvidas.

O último destino da jornada é o jardim, que conecta o público com a natureza e a música, por meio de apresentações de DJs e pocket shows de artistas locais. Nesta área, o Bar Chandon Passion receberá os visitantes com drinks à base do espumante Passion; enquanto o bar Chandon Excellence terá rótulos desta linha premium.

Serviço: CASA CHANDON RECIFE | Quando: De 06 a 13 de maio de 2023 | Horário da Casa: das 11h às 22h | Local: La Casa - Av. Dezessete de Agosto, 1893, Parnamirim | Capacidade: 250 pessoas/dia com 6 grupos de 10 pessoas por dia | Ingresso e Programação: R$ 250,00 | https://www.ingresse.com/casa-chandon-recife

Salvador Shopping com vinho e prêmios

Segue até 14 de maio o Wineyard do Salvador Shopping, uma experiência pelo mundo do vinho. A programação inclui degustação com mais de 200 rótulos; masterclasses; loja; imersão tecnológica com uso da realidade virtual; além de área expositiva e sensorial sobre a produção e características do vinho, técnicas de harmonização, análises sensoriais, noções básicas de como escolher a bebida e dicas sobre como servir. O evento realizado pela empresa Rompecabezas tem programação gratuita e acontece na Praça Central – Piso L1, 28 de abril a 14 de maio, de terça a sábado, das 11h às 21h; domingo, das 12h às 21h.

Além disso, a cada R$300 em compras nas lojas físicas e on-line através do SuperApp Salvador Shopping, os clientes concorrerão a dez adegas deluxe (Benmax) e uma viagem com acompanhante para Mendoza, na Argentina. A troca das notas será realizada de forma digital através do SuperApp ou www.salvadorshopping.com.br. A promoção vale até 21/06 e o sorteio será realizado no dia 24/06, pela Loteria Federal. A lista dos ganhadores será divulgada no dia 25, nas redes sociais e site do Salvador Shopping. A programação completa pode ser acessada no site www.salvadorshopping.com.br.

Degustação de vinhos orgânicos

Quer conhecer a única vinícola do Vale do São Francisco que produz vinhos orgânicos? O Sal & Brasa promove, em 26/05, a Noite da Uva com a Adega Bianchetti. Das 19h às 22h, os participantes poderão harmonizar as opções do rodízio da casa com os rótulos da empresa pernambucana. Entre os vinhos da degustação, estão os espumantes brut e moscatel; e os rótulos de Petite Syrah, Tempranillo, Barbera e Cabernet Sauvignon.

Situada numa área de 3 hectares do município de Lagoa Grande, no Sertão, a Vinícola Bianchetti iniciou sua produção sem defensivos agrícolas em 2004 e hoje é referência na região. O Sal & Brasa fica na Av. Carimbamba, 917, Pituaçu. Os ingressos para o evento custam R$ 150 por pessoa; e as inscrições podem ser feitas pelo fone (71) 996129616.

Papo de Vinho, da Enoteca Import, estreia no YouTube

Vale a pena acompanhar os próximos passos do canal Papo de Vinho, lançado no último sábado (29) pela Enoteca Import e apresentado pelo sommelier e winehunter Mauro Cesar. Com uma abordagem descontraída, o programa tem como objetivo explorar o universo do vinho em seus diversos aspectos e nuances. A primeira temporada do canal contará com cinco episódios, que serão disponibilizados quinzenalmente.