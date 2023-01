Explosão em clube de tiros de Manaus deixa quatro mortos e um ferido

Uma explosão deixou quatro mortos e um ferido em um clube de tiros na manhã deste domingo (15). O governo estadual afirma que as autoridades estão apurando as causas do acidente, mas que somente o laudo da perícia indicará o que causou a explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a explosão ocorreu na área em que eram realizados os treinamentos de tiro. Os quatro mortos tiveram os corpos carbonizados, de acordo com publicação do g1.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 8h, mas tiveram dificuldade de entrar no local devido à presença de gás.

O caso será investigado pela Polícia Civil daquele estado.