Explosão em condomínio atinge 10 apartamentos em Campos do Jordão

Uma explosão de gás de cozinha em um condomínio no Morro do Elefante, em Campos do Jordão (SP), deixou quatro pessoas feridas na noite deste sábado (22). O Corpo de Bombeiros informou que ao menos 10 apartamentos foram destruídos. Paredes internas do edifício foram destruídas, mas não houve colapso do prédio.

O prédio é residencial, mas a maioria dos proprietários aluga para turistas por meio de plataformas de hospedagem, segundo o g1. O acidente aconteceu por volta das 20h.

Uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14 anos tiveram ferimentos graves e foram socorridas e levadas para o hospital em Taubaté. Uma mulher de 52 anos e outra adolescente de 14 anos tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital em Campos do Jordão.

O condomínio está interditado e deve passar, neste domingo (23), por perícia da Polícia Civil, engenheiros da prefeitura e de técnicos da Defesa Civil.