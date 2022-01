Explosões e 'mochila suspeita' assustam moradores na Caixa D'Água

Pequenas explosões assustaram os moradores da Rua Aurélio Rodrigues da Silva, Caixa d'Água, no início da manhã desta terça-feira (18). Os explosivos estavam espalhados em diversos pontos da rua e uma mochila largada no chão chamou a atenção dos moradores.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 37ª CIPM e da 14ª CIPM foram até o local após serem acionados pelo Cicom. Na rua, eles identificaram um explosivo fixado a uma motocicleta, que havia sido parcialmente danificada. Um contador de energia residencial também foi encontrado danificado.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Dentro da mochila, os policiais acharam um explosivo que ainda não tinha sido detonado. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para atender a ocorrência.

Militares do BOPE estiveram no local e realizaram a explosão controlada do material que estava na mochila. De acordo com a polícia, eram fogos de artifício e rojões pirotécnicos. A Polícia Civil investigará a autoria e a motivação.