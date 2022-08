Expo Carnaval Brazil abre venda de ingressos

A Expo Carnaval Brazil 2022 abriu a venda de ingressos. O evento acontece nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador.

A música estará presente na voz de Ivete Sangalo, que recebe a batida do afroreggae do Olodum e outros convidados relevantes da maior festa popular do país. O show acontecerá no sábado (15/10), na Arena Abre Alas.

Ingressos

O primeiro lote de ingressos já está à venda pelo site do Sympla. Os combos podem ser adquiridos nos formatos:

Visitação + Carnaval Academy (1 dia - 14.10 ou 15.10) = R$ 80,00

Visitação + Carnaval Academy (14 e 15.10) = R$ 120,00

Visitação + Academy (14/10) + 1 Ing. Show 15/10 = R$ 200,00

Visitação + Academy (15/10) + 1 Ing. Show 15/10 = R$ 200,00

Visitação + Academy (14/10) + 2 Ing. Show 15/10 = R$ 350,00

Visitação + Academy (15/10) + 2 Ing. Show 15/10 = R$ 350,00

Full Pass (14 e 15/10) + 1 Ing. Show (15/10) = R$ 250,00

Full Pass (14 e 15/10) + 2 Ing. Show (15/10) = R$ 400,00

Não haverá vendas de ingresso apenas para o show.

Painel de palestras

No palco do Carnaval Academy, na área central do pavilhão, será realizado uma série de painéis com importantes nomes ligados ao setor do Carnaval. Serão discutidos temas como Economia Criativa, Carnaval Sustentável, Oportunidades na Folia, Festa ou Negócio, Inovação e Metaverso.

Entre os nomes confirmados, estão Gringo Cardia (Cenógrafo), Maurício Magalhães (marketing), Licia Fabio (festas e camarotes), Ju Ferraz (Camarote N° 1), Luciana Villas Bôas (Camarote Salvador), Zé Ricardo (Rock In Rio), Gil Giardelli (Metaverso), Guta Orofino (Gestão de Pessoas), Luís Lobão (Economia Criativa), Doreni Camaroni (ABRAPE), Tereza Santos (CEO Sympla), Rita Fernandes (Sebastiana/CasaBloco), Isaac Edington (Saltur) e Milton Cunha (Carnavalesco).

Salvador sediará a primeira edição do evento, recebendo representantes das principais festas do calendário oficial do Carnaval, além das folias fora de época, conhecidas como micaretas, e outros modelos de eventos. Entre as atrações da feira, destaca-se o pavilhão principal composto por espaços imersivos das cidades de maior relevância do carnaval, como Salvador, São Paulo, Brasília, Recife, Olinda, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

“É essa diversidade, com as peculiaridades e expressões culturais de cada cidade do Carnaval, a fonte da nossa inspiração para criar a Expo Carnaval Brazil. Reunir em um mesmo local, mostrando toda a pluralidade da cultura brasileira sob a ótica da maior festa popular de rua do mundo”, afirma Tuca Zamaroni, CEO da Zum Brazil Eventos, idealizadora e realizadora da feira, ao lado da Iessi Music Entertainment, correalizadora. Join Produções Culturais e Entretenimento será responsável pela coprodução do evento.