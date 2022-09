Expo Carnaval Brazil tem ingressos à venda a partir de R$20

Os ingressos para a primeira Expo Carnaval Brazil estão à venda com preços que variam entre R$20 e R$250. O evento tem o objetivo de reunir os principais assuntos, inspirações e tendências relacionadas à cultura nacional sobre o carnaval brasileiro nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio. Para isso, contará com palestras e discussões, espaços imersivos das cidades de maior relevância do Carnaval e shows de Ivete Sangalo e Olodum.

As entradas para a Expo podem ser adquiridas exclusivamente pelo site da Sympla. Há pacotes diversos que combinam desde programações específicas de cada dia até o acesso à programação completa do evento. A Expo Carnaval Brazil é realizado pela Zum Brazil em parceria com a Iessi e com apoio da Prefeitura de Salvador.

Carnaval Academy

No palco do Carnaval Academy, na área central do pavilhão, será realizado uma série de palestras e painéis com importantes nomes ligados ao setor. Serão discutidos temas variados, como economia criativa, carnaval sustentável, oportunidades na folia, festa ou negócio, inovação, metaverso e muito mais.

Espaços imersivos

Entre as atrações da feira, destaca-se o pavilhão principal composto por espaços imersivos das cidades de maior relevância do carnaval, como Salvador, São Paulo, Brasília, Recife, Olinda, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. As cidades desfilarão suas propostas para a retomada oficial da folia em 2023, quando o Brasil se prepara para o grande momento de reencontro nacional após a pandemia de covid-19.

Show

A música estará presente na Expo Carnaval Brazil através da voz de Ivete Sangalo, que recebe a batida do afroreggae do Olodum e outros convidados relevantes da maior festa popular do país. O show acontecerá no encerramento da programação de sábado (15/10), na Arena Abre Alas, espaço destinado a diversidade de ritmos carnavalescos do país.

Valores

Feira Expo Carnaval dia 14/10 - (R$ 40,00/R$20,00)

Feira Expo Carnaval dia 15/10 - (R$ 40,00/R$20,00)

Feira Expo Carnaval + Palestras dia 14/10 - (R$ 80,00/R$40,00)

Feira Expo Carnaval + Palestras dia 15/10 - (R$ 80,00/R$40,00)

Feira Expo Carnaval + Palestras 14/10 e 15/10 - (R$ 120,00/R$60,00)

Combo Expo Carnaval + Palestras e Shows - (R$ 250,00/R$125,00)