Expo Carnaval lança lote promocional para folião visitar a feira gratuitamente; confira

A Expo Carnaval Brazil lançou, nesta sexta-feira (30), uma ação promocional batizada de Folião Pipoca, com convites gratuitos apenas para visitação da feira, nos dias 14 e 15 de outubro, das 9h às 19h, no Centro de Convenções de Salvador. Os ingressos darão acesso para visitar todo o pavilhão de exposição, conhecer as cidades carnavalescas e assistir as intervenções culturais de cada região do Brasil.

Os convites para entrada franca são limitados e para recebê-los será necessário se inscrever, até o dia 9 de outubro, na página do evento, através do site Sympla. A promoção vale até esgotar o lote e o código para solicitação é o EXPOFOLIÃOPIPOCA.

Os demais ingressos continuam sendo vendidos normalmente em vários combos que podem incluir o Carnaval Academy e show de Ivete Sangalo & Olodum na Arena Abre Alas.

Confira os tipos e valores dos últimos ingressos do primeiro lote:

Visitação + Carnaval Academy (1 dia - 14.10 ou 15.10) = R$ 80,00; Visitação + Carnaval Academy (14 e 15.10) = R$ 120,00; e Full Pass (14 e 15/10) + 1 Ing. Show (15/10) = R$ 250,00.

Serviço

Expo Carnaval Brazil 2022

Quando: 14 e 15 de outubro

Onde: Centro de Convenções Salvador – Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio – Salvador

Confira a agenda do evento no site: