Expo Carnaval terá escola de samba, blocos afro, maracatu e bandas de rua

As cidades, os circuitos, os blocos de rua, os sambódromos e os camarotes vão se encontrar na Expo Carnaval Brazil 2022, que acontece nesta sexta (14) e sábado (15), no Centro de Convenções de Salvador. Durante os dois dias, a feira contará com intervenções musicais das principais cidades carnavalescas do país, entre elas, Escola de Samba Mancha Verde (SP), Nação do Maracatu Aurora Africana (Recife e Olinda), banda de rua Babadan (Belo Horizonte), Escola de Carnaval (Brasília), além dos blocos afros soteropolitanos Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Muzenza, Cortejo Afro e Malê de Balê.

Na sexta-feira (14), os grandes destaques da programação são o lançamento do projeto Timbaladies, com participação de Carlinhos Brown, e a apresentação de Alceu Valença, uma das maiores referências da música pernambucana. Criada em homenagem aos 30 anos da Timbalada, Timbaladies reúne as cantoras Paula Sanfffer, Patricia Gomes e Amanda Santiago.

IVETE SANGALO – CARNAVAL ACADEMY

O super show de Ivete Sangalo & Olodum, na Arena Abre Alas, encerra o evento no sábado (15), trazendo o balanço axé e a batida do samba-reggae, ritmos que conquistaram o mundo. Nos dois dias, o Carnaval Academy vai reunir uma série de painéis na sua programação, com a participação de grandes nomes na discussão e apresentação de ideias sobre e outros temas.

Os convites individuais para o show de Ivete Sangalo & Olodum e novos combos com direito a Camarote Open Bar, são as novidades do segundo lote de convites já à venda pelo site do Sympla..

PAINEL DE PALESTRAS E DISCUSSÕES

Considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do país, o Carnaval vem gerando várias discussões entre órgãos públicos e privados, relacionadas à sua evolução e adaptação aos novos tempos. No palco do Carnaval Academy, na área central do pavilhão, será realizado uma série de painéis com importantes nomes ligados ao setor. Serão discutidos temas variados, entre eles, Economia Criativa, Carnaval Sustentável, Oportunidades na Folia, Festa ou Negócio, Inovação e Metaverso e muito mais.

Nomes importantes da folia nacional participarão de palestras e debates com interações do público. Do cenário nacional, Salvador vai receber gente de peso, como Milton Cunha (carnavalesco e comentarista da Rede Globo), Gringo Cardia (cenógrafo e designer), Zé Ricardo (diretor Artístico Rock In Rio), Guta Orofino (Gestão de Pessoas), Rita Fernandes (Sebastiana/CasaBloco), Luíz Lobão (Economia Criativa), Gil Giardelli, (Metaverso), Doreni Caramori (Presidente ABRAPE), entre outros.

Já a terra da alegria, Salvador será representada por profissionais com larga experiência em reunir milhares de pessoas em torno da maior festa de rua do país. Entre os confirmados estão Maurício Magalhães (marketing), Licia Fabio (festas e camarotes), Ju Ferraz (Camarote N° 1), Luciana Villas Bôas (Camarote Salvador), Tereza Santos (CEO Sympla), Alberto Pitta (designer e Cortejo Afro), Isaac Edington (Saltur), Elísio Lopes Jr (produtor e diretor de espetáculos); e José Augusto Vasconcelos (Grupo San Sebastian).

SERVIÇO - Expo Carnaval Brazil 2022 | sexta (14) e sábado (15), no Centro de Convenções Salvador | Ingressos: Feira Expo Carnaval dia 14 = R$ 50 / R$ 25; Feira Expo Carnaval dia 15 = R$ 50 / R$ 25; Feira Expo + Palestras dia 14 = R$ 90 / R$ 45; Feira Expo + Palestras dia 15 = R$ 90 / R$ 45; Feira Expo + Palestras 14 e 15 = R$ 130 / R$ 65; Combo Expo + Palestras e Shows = R$ 290 / R$ 145; Show Ivete Sangalo + Convidados (Pista) = R$ 150 / R$ 75; e Show Ivete + Conv. (Camarote Open Bar) = R$ 350. | à venda no Sympla