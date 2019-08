Exposição baseada nos estudos de Milton Santos chega nesta quarta no Goethe

O circuito de exposições 2019 do Goethe Institut abre sua terceira produção nesta quarta-feira (28). Chamada de O Espaço Dividido, a mostra explora os conceitos trazidos pelo geógrafo baiano Milton Santos (1926–2001) a partir de suas observações em relação à diversos espaços geográficos e suas composições. A curadoria é do artista visual baiano Tiago Sant´Ana.

“Milton Santos defendia que seriam das periferias globais que sairiam possibilidades de revoluções sociais e geográficas. Essas revoluções ainda não sucederam sistematicamente, mas podemos notar uma série de inquietações sociais e artísticas que começam a provocar de alguma maneira alguns tumultos às ordens globais e geográficas”, explica Sant´Ana, sobre todo o contexto social abordado pelas pesquisas de Milton Santos.

Montagem reúne imagens que retratam paisagens do campo e da cidade (Foto: Paulo Nazareth / Divulgação)

Esse cenário foi capturado por 11 fotógrafos que compõe a montagem, entre eles o consagrado Pierre Verger, e serão exibidos em formatos de fotos, vídeos, desenhos e em instalações. Ainda estão na equipe de artistas Paulo Nazareth, Luciana Magno, Amaro Abreu, Dalton Paula, PV Dias, Roberta Carvalho, Rosa Bunchaft, Tiago Cadete, Rodrigo Braga e Willyams Martins. O coletivo social Afro Bapho e o Grupo de Interferência Ambiental (GIA) também expõe imagens no Goethe.

O espaço físico da exibição é dividido por áreas que exploram, dentro do amplo conceito, paisagens naturais e de cidades, e as memórias e os espaços geográficos. A divisão remete à uma reflexão de Tiago: “O que é público foi privatizado e negado a diversas camadas da população, seja por um abismo econômico, seja por questões ligadas às diferenças indentitárias”, afirma o curador.

Coletivo Afrobapho também está presente na exibição no Goethe (Divulgação)

Anteriormente, a casa trouxe outras exposições no circuito, como Kaurís, entre março e maio; e Concerto Para Pássaros, que ficou aberta durante os meses de junho e julho. Essa rotatividade de mostras busca aproximar o público de diversos formatos de arte e conceitos de outras partes do país, como a presença do fotógrafo Amaro, que é gaúcho.

O quê: Mostra O Espaço Dividido

Onde: Goethe Institut (Av. Sete de Setembro, 1809, Vitória)

Quando: Abertura nesta quarta (27) às 19h. Visitação de segunda a sábado das 9h às 19h. Exposição até 18 de outubro.

Entrada gratuita





*com orientação da editora ana cristina pereira