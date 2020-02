Exposição conta a história da Fundação Casa de Jorge Amado

A história da Fundação Casa de Jorge Amado é o tema de uma exposição que acontece desta quarta-feira (19) até o dia 20 de março, na estação de metrô Campo da Pólvora. A Fundação, que tem sede no Pelourinho, foi criada em 2 de julho de 1986, com o objetivo de de gerir, preservar e divulgar o acervo de documentos relativos à vida e à obra de Jorge Amado (1912-2001).

Quem passar pela estação de metrô verá painéis que contam a história da Casa de Jorge Amado e reproduções de fotos e documentos históricos que fazem parte de seu acervo, como uma carta de Érico Veríssimo para o escritor baiano. Há também fotografias de Jorge com amigos e com a esposa, Zélia Gattai (1916-2008).

A Fundação, que é uma sociedade sem fins lucrativos, é mantida por meio de um convênio com o governo do Estado. Outras fontes de receita, como a bilheteria garantem a manutenção básica. A sede da instituição funciona até hoje e fica fechada durante o Carnaval, para ser reaberta a visitação na quinta-feira (27). No Campo da Pólvora, a exposição está aberta durante o de funcionamento da estação.

SERVIÇO

Local: Estação Campo da Pólvora

Data: 19 de fevereiro a 20 de março

Ingresso: Grátis