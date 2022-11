Exposição de fotografias tiradas de celular é prorrogada até janeiro

Foi prorrogada até o dia 29 de janeiro a exposição O Universo da Mobgrafia, com 150 fotografias tiradas de celular ou tablet pelo artista e fotógrafo baiano Roberto Faria, na Caixa Cultural, em Salvador.

"É possível fazer fotografias incríveis com smartphones?" É a pergunta proposta por Roberto, autor de Bahia de Todas as Cores (2011) e Bahia dos Deuses e das Crenças (2017), fundador da Escola Baiana de Fotografia e que reúne, no subsolo da Caixa, imagens de fachadas coloridas, feiras livres, bandeirolas, vestidos, estampas, fanfarras, personagens, tudo muito colorido. É a Bahia dos saveiros, das ladeiras, do Pelourinho, de Recôncavo, dos ambulantes, das praias, da devoção.

Foi o que atraiu a cantora Maria Bethânia, convidada especial para assinar textos da exposição, incluindo 14 legendas. "Quando as vi, fiquei comovida por serem recentes e juninas, em sua maioria. Junho e fevereiro são meses da minha devoção. Pensei: como não sou autoridade em fotografia, vou colocar legendas para cada foto", escreve ela. Os dois se conheceram durante um verão na Bahia quando o fotógrafo a presenteou com um livro seu de fotografias.

Ao ver uma bicicleta vermelha escorada em um portão pintado com cores fortes, a baiana se derrete: "Bicicleta esquecida no painel de cor. Quem sabe, para roubar um beijo de corpo inteiro".

Comentando a fotografia com a Baiana da Irmandade da Boa Morte, vencedora da categoria Street no Festival Nacional de Mobgrafia e aceita na XXII Bienal de Arte Fotográfica em Cor, promovida pela Confederação Brasileira de Fotografia, Bethânia diz: "(...) A senhora e seu traje de gala, sua vestimenta sagrada, procurando talvez o que pode vir daquela esquina - uma notícia esperada? Uma resposta de amor correspondido? Apenas admirar sua cidade por diversos ângulos, gloriosa e dona absoluta da sua morada, uma rainha à espreita".

As 150 fotografias, que medem de 20 x 30 cm a 1,5m x 1m, foram produzidas entre 2019 e 2022. “A ideia é que o espectador tenha uma experiência sensorial. Fizemos um projeto tipográfico para o espectador percorrer o salão da Caixa que está com paredes pintadas em diversas cores fazendo relação com as fotografias, que estão agrupadas em série”, explicou Roberto, na ocasião da abertura da mostra, que ficaria no museu, inicialmente, até este domingo (20). Há ainda fotos em preto e branco retratando o Centro Histórico de Salvador e sua parte mais recente, com as estações de metrô e passarelas.

A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 9h às 18h, na Caixa Cultural, que fica na Rua Carlos Gomes, nº 57. Quem for ao casarão poderá ainda conferir a exposição Metade paisagem, metade poesia, que traz pinturas do acervo do museu, com obras de Carybé, Deraldo, Itamar Espinheira e Emanoel Araújo, em diálogo com poemas de Amélia Rodrigues, Gregório de Matos, Castro Alves e Lívia Natália.

Confira

O quê - O Universo da Mobgrafia (Roberto Faria)

Onde - Caixa Cultural, Rua Carlos Gomes, nº 57

Horário - De terça a domingo, das 9h às 18h, até 29 de janeiro.