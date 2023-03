Exposição e informações externas: Confira a repecussão do retorno dos brothers no BBB 23

A noite desta quinta-feira (23) foi de emoções para o BBB 23. Fred Nicácio e Larissa voltaram para o jogo após a votação do público. Mesmo não querendo retornar à casa, o médico mostrou que estava pronto para jogar novamente.

Na área externa, Fred começou falando sobre o episódio de racismo e intolerância religiosa que Gustavo e Key Alves praticaram. "Meu amor, eu tenho que contar algumas coisas para vocês sobre Key e cowboy [Gustavo]. Racistas aqui dentro", começou ele, deixando os colegas de confinamento chocados.

Larissa, que também estava na roda de conversa, aproveitou para contar aos participantes que foi xingada por Key de "cachorra". "Ela se faz de louca! Inventa coisas da cabeça dela e acredita na própria mentira", contou a educadora física.

Já no quarto Fundo do Mar, Fred foi avisando aos colegas tudo o que estava acontecendo fora da casa. Ele contou sobre a morte da jornalista Glória Maria e a prisão dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão presos ainda por determinação do ministro Alexandre de Moraes. "Xandão mandou prender geral", disse o médico.

Além disso, um dos assuntos mais polêmicos foi a saída de MC Guimê e Cara de Sapato, que importunaram sexualmente a participante Dania Mendez, do México. Ele explicou tudo o que aconteceu e ainda revelou que a cantora Lexa estava casada com o cantor após a repercussão. No entanto, por ter ficado confinado na Casa da Repescagem, Fred não sabe que o casamento dos artistas acabou.

Cezar Black descobriu que foi "cancelado" pelo público da internet após falar do corpo de algumas colegas de confinamento. Larissa repudiou os comentários dele pelas falas machistas.

"Realmente não foi legal. Peço perdão para você de todo o coração. Atitude reprovável, acho que essas coisas não se fazem, não se falam. Então, perdão, de coração mesmo", disse o baiano.