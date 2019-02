Exposição exalta associados do Filhos de Gandhy

A história do Afoxé Filhos de Gandhy ganhou mais um capítulo relevante. Depois de completar 70 anos na última segunda, o grupo comemorou ontem à noite o lançamento da exposição e do livro Filhos de Gandhy, assinados por Christian Cravo, em evento no Palacete das Artes, na Graça.

Christian dedicou três anos para compor o trabalho, que reúne dezenas de fotografias dos integrantes do afoxé mais antido de Salvador. “Foi um projeto diferente do que estou acostumado, foi um processo de pesquisa, de cadastrar todos os associados e depois fotografá- los”, conta Christian, 44 anos, filho do fotógrafo Mário Cravo Neto (1947-2009) e neto do escultor Mário Cravo Júnior (1923-2018).

Para este trabalho, destaca Christian, escolheu uma estética simples e que segue o mesmo padrão em todas as fotos - feitas em preto e branco e em fundo preto - para individualizar os integrantes do Gandhy.

“É uma oportunidade de mostrar que somos pessoas comuns, dentro de uma mesma filosofia”, destaca Chico Lima, diretor executivo do Filhos de Gandhy. Chico faz referência à escolha dos personagens das fotos, associados do grupo, mas que fora desse ambiente levam vidas comuns.

Dentre os personagens está Diogo Oliveira, de 20 anos, que sai no Gandhy desde os dez: “É muito gratificante para todos nós”, diz. Diogo destaca que momentos como estes são marcantes para sua história e para o Filhos de Gandhy: “Essa exposição representa pra mim mais uma vitória, mais uma de muitas que já vencemos e que ainda vamos vencer.” Já Jadson Nolasco, 21, define como “magnífica” a oportunidade de participar de uma exposição e do grupo ganhar uma visibilidade como essa.

Durante o lançamento o público conferiu ainda um desfile de representantes do grupo pelo Palacete, seguido de uma pequena apresentação. Além da exposição, Christian lançou o livro, que reúne todas as 100 imagens do seu trabalho, de mesmo nome, mostrando com mais detalhes os personagens da montagem.

