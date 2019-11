Exposição fala de amor e loucura

A artista plástica baiana Judite Pimentel apresenta no Museu de Arte da Bahia, na Vitória, a exposição L'Amour Fou!, que reúne imagens que remetem ao final do séc. XIX e princípio do XX e brincam com o imaginário sobre a loucura e a crueldade e o amor. No total, são 36 pinturas, 10 peças de instalação e um vídeo, que a artista selecionou em três séries: Mania de Explicação, inspirada em livro de Adriana Falcão; Velha Infância, com a representação de bonecas antigas de louça e Retratos.

Trabalhos da artista plástica Judite Pimentel (Fotos:Divulgação)

Para o diretor do MAM, Pedro Arcanjo, "a visceralidade da pintura de Judite Pimentel evidencia a vitalidade da expressão pictórica em nossos dias. Seus corpos, como os corpos de Sandro Boticelli, não estão interessados nos rigores anatômicos". Ele destaca que ela conversa também demoradamente, com artistas como Ticiano e Frida Kahlo ."Trata-se de uma artista que no desenvolvimento do seu processo criativo dialoga com a pluralidade estética", completa.

Judite Pimentel é baiana de Feira de Santana, estudou na Escola de Belas Artes da UFBA e fez filosofia no Parque Lage, na Aliança Francesa, literatura e fotografia na França. Ela apresentou seus trabalhos em exposições solo e coletivas, desenvolveu também pesquisas com pintura, jóias e texturas, trabalhando em áreas como a moda e a literatura.

A mostra fica em cartaz até 8 de janeiro, com visitação gratuita de terça a sexta, das 13h às 19h e sábados e domingos, das4h às 18h.