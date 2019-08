Exposição fotográfica está em cartaz na Estação de Metrô Campo da Pólvora

A exposição fotográfica O Silêncio que Grita, da Fundação Brasil Meu Amor (FBMA), estará em exibição a partir desta quinta (1) na estação de metrô do Campo da Pólvora. A mostra faz parte do projeto que reúne também o espetáculo musical JK Um Reencontro com o Brasil, que estará em cartaz nos dias 20 e 21, no Teatro Castro Alves.

A mostra é composta por imagens, vídeos e sons que relembram os primeiros trabalhadores da capital e suas construções mais relevantes. Através de montagens, os painéis unem pessoas comuns, grandes sonhadores e líderes do passado e do presente, apagando a linha imaginária do tempo.

Trechos do livro O Silêncio Que Grita, de Jean Obry, idealizador, fundador e Presidente da FBMA, formam um fio condutor que amalgama a verdadeira essência do brasileiro.

Serviço

O quê: O Silêncio que Grita

Onde: Estação de Metrô Campo da Pólvora

Quando: De quarta, dia 01 até dia 20. Das 5h às 0h

Visitação gratuita