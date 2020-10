Exposição fotográfica retrata mulheres que venceram câncer de mama

Superação, empoderamento e determinação. Esses são elementos em comum na vida das 17 mulheres convidadas para participar da exposição fotográfica do Shopping Itaigara para o Outubro Rosa. A mostra acontecerá até o dia 31 de outubro, na praça central do shopping, e integra a programação desse movimento de alerta para o câncer de mama em todo o mundo.

“O Shopping Itaigara sempre abraçou diferentes ações sociais. Não seria diferente com o Outubro Rosa, afinal a maior parte dos nossos clientes são mulheres. Acreditamos na força da campanha e da informação para salvar vidas”, afirmou Gilson da Hora, gerente de Marketing do shopping.

De acordo com o Itaigara, a proposta é fazer com que as mulheres que estrelam a mostra fotográfica sirvam de inspiração para outras mulheres que enfrentam a doença. Incentivá-las a não desanimar e a preservar a sua autoestima.

Jornalista e pesquisadora, Gina Reis é uma das modelos fotografadas e aponta que o câncer de mama tem um impacto gigantesco na autoestima da mulher

“Nos desestabiliza. Nosso olhar para o espelho muda. Ações como essa são poderosas em revigorar nosso amor próprio”, disse a jornalista.

Também há espaço para informação. O médico oncologista Rodrigo Guedes, da Rede D´Or, esclarecerá informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. Também faz parte da campanha a iluminação em rosa de toda a fachada do estabelecimento durante o mês de outubro.