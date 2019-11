Exposição fotográfica traz homenagem ao mês da Consciência Negra

Cláudio Colavolpe e Giácomo Mancini se uniram em uma exposição fotográfica em homenagem ao Mês da Consciência Negra composta por 13 imagens. Produzidas em momentos diferentes, as duas séries se encontram na temática trazendo os olhares de cada fotógrafo. O resultado pode ser conferido até dia 30, no piso L3 do Salvador Shopping.

“Há muito tempo fotografo moda e ministro cursos e workshops de fotografia. Tenho parceiros que sempre estão comigo, como Tatiane Oliveira (maquiadora) e João Damapejú (produtor de moda). Quando recebi o convite para homenagear o mês da Consciência Negra, fiz uma compilação de imagens que capturei durante esses eventos, as quais apresento nesta exposição”, explica Colavolpe.

Foto: Cláudio Colavolpe

As fotografias reúnem signos culturais, herdados da diáspora africana, que exaltam a beleza negra e o reconhecimento do empoderamento da negritude no Século XXI em suas diversidades estéticas. “A beleza negra sempre me encantou e não posso negar minha atração por ela”, completa.

Como jornalista de TV, Giácomo Mancini sempre precisou trabalhar pensando em equipe. Agora, como fotógrafo, continua valorizando esta característica. “Ainda que o olhar do fotógrafo seja individual, há sempre uma equipe envolvida. Com essa premissa, surgiu o Projeto Realce. Fotografias com modelos de pele negra que contemplassem o empoderamento a partir de elementos que fugissem à estética da fotografia de moda”, revela.

Foto: Giácomo Mancini

A equipe convidada pela jornalista Gabriela Cruz reuniu o produtor e artista plástico Fagner Bispo, o premiadíssimo maquiador Kal Nascimento e o scouter Vivaldo Marques – que selecionou as modelos Monique Lemos, Noemi Souza e Thainá Hipólito – e a assistente de beleza Letícia Braga.

(Giácomo Mancini) (Cláudio Colavolpe) (Cláudio Colavolpe) (Giácomo Mancini) (Giácomo Mancini)