Exposição Frida Kahlo - A Vida de um Ícone chega a Salvador em 5 de outubro

Considerada a maior exposição internacional sobre a artista mexicana, a mostra Frida Kahlo - A Vida de um Ícone chega à capital baiana no dia 5 de outubro e será apresentada no Salvador Shopping, num espaço especialmente construído em uma área de 2 mil m². Durante aproximadamente 90 minutos, o público poderá percorrer diferentes espaços que simbolizam e recriam fatos marcantes da sua trajetória.

O evento se apresenta como uma biografia imersiva, que propõe uma jornada interativa através de dez ambientes que retratam as fases da vida de Frida Kahlo através de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas, itens de colecionadores, além de música originalmente criada para reproduzir os momentos mais relevantes da vida da pintora. Os ingressos podem ser adquiridos no site: www.fridakahlosalvador.com.br. As sessões terão um número restrito de participantes e hora e data marcada no momento da compra.

Mostra ficará em cartaz até dezembro (divulgação)

Dentro da exposição, o público vai conhecer a holografia O Instante, que reproduz o acidente de bonde que marcou a artista, que sofreu com as sequelas durante toda sua vida. Outro destaque será a instalação O Sonho, que retrata a imaginação e sentimentos de Frida durante a sua recuperação na cama, lugar onde criou grande parte de suas obras. A arte faz referência ao ciclo da vida da artista, nascimento e morte, saúde e doença.

O grande destaque fica por conta do salão principal, uma espetacular viagem sensorial em 1 mil m² de telas projetáveis pelo Universo de Frida, onde o expectador se mistura às obras enquanto se entrega à profusão de cores e movimentos. Em outro salão, o público terá contato com imagens da sua infância e adolescência, entendendo o contexto histórico e biográfico que moldou a personalidade da mulher que se transformou em um ícone mundial.

Frida Kahlo se transformou num ícone mundial de força e resiliência (divulgação)

A interatividade estará presente na experiência Cadrave Exquis, em realidade virtual, inspirada nas obras de Frida que exploram seu imaginário particular. Outra atração é a Cabine Fotográfica, com tecnologia capaz de identificar os rostos e, a partir das características de cada um, criar retratos únicos, com técnicas de colagem. Quem quiser soltar a imaginação e fazer desenhos para deixar sua marca, a sala La Rosita reproduz o ambiente onde ela dava aulas de pintura. O México, exuberante em costumes e folclore, tão presentes na obra de Frida é lembrado em ambientes cenografados, como o altar dedicado ao Dia dos Mortos e uma sessão que recria roupas da artista. Para completar a experiência, ainda haverá uma loja repleta de itens estampados com obras e imagens da pintora, além de livros e souvenirs.

A exposição Frida Kahlo - The Art of an Icon foi criada na Espanha pelas mãos da Frida Kahlo Corporation e da empresa Layers of Reality. Após sucesso em Barcelona, a exposição percorreu o mundo, visitando Europa, América do Norte e América Latina. No Brasil, a realização leva a assinatura da Blast Entertainment, empresa do grupo DC SET, responsável pelo sucesso das experiências Beyond Van Gogh e Van Gogh Live 8K, consideradas as maiores mostras do gênero já realizadas no país. A exposição é uma coprodução com a empresa norte-americana Primo Entertainment. Na Bahia, o patrocínio é do Salvador Shopping.

Diversos ambientes retratam as fases da vida da artista mexicana (divulgação)

Frida Kahlo é reconhecida como uma das artistas mais influentes da história. Sua obra transcendeu a dolorosa e trágica existência, atravessou o tempo e a transformou em símbolo de força e resiliência, uma mulher revolucionária, à frente de seu tempo. Frida transformou sentimentos dolorosos em arte, formas de autoexpressão em cura. Sua figura marcante, legado artístico, declarações e as bandeiras e causas que defendeu na vida e na arte, fizeram com que seu nome e obra chegassem a toda parte. Sua obra envolve 143 quadros, sendo 55 autorretratos.

SERVIÇO - Exposição imersiva Frida Kahlo - A Vida de um Ícone | de 5 de outubro a 4 de dezembro, no Salvador Shopping | Visitação: segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h | Ingressos: segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$3 7,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150, à venda em www.fridakahlosalvador.com.br e https://www.eventim.com.br/frida-kahlo

Instagram: @fridaimersiva. Assinantes do Clube CORREIO têm 40% de desconto no valor do ingresso.

