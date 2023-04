Exposição gratuita promovida pela ACBEU reúne obras de artistas nacionais

Mais de 30 trabalhos de artistas brasileiros estarão disponíveis para a visitação no Espaço Caixa Cultural Salvador, a partir desta quarta (12). Sob a curadoria do artista plástico Dilson Midlej, as obras reunidas na exposição pertencem à coleção de artes da Associação Cultural Brasil – Estados Unidos (ACBEU). As peças são de nomes como Carlos Bastos, Calasans Neto, Emanuel Araújo, Juraci Dórea, Marepe, Justino Marinho, Cesar Romero e Bel Borba. Ações de acessibilidade e atividades makers também serão realizadas para o público visitante.

Ticiano Cortizo, superintendente da ACBEU, conta que valorizar a cultura da Bahia e do Brasil é uma das pretensões da mostra. “A arte é também um registro documental. As obras contam, por meio de traços e formas, a história de um povo. Nos comprometemos em preservar e divulgar esse patrimônio para a sociedade, principalmente para as novas gerações, tendo em vista que também se trata de um meio de formação. Com isso, esperamos estimular o gosto pelo assunto e contribuir para a educação como um todo”, explica Ticiano.

Dilson Midlej é doutor em Artes Visuais e professor de História da Arte da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, atuando na Graduação e na Pós- Graduação. É também pesquisador de arte brasileira, além de autor de textos acadêmicos e críticos publicados em anais de eventos científicos. Midlej desenvolveu várias curadorias de exposições artísticas, dentre as quais as mais recentes são: As Poéticas Visuais de Juarez Paraíso; Voltaire Fraga, Hoje (Entre o Ontem e o Amanhã); e A Pintura no Acervo do MAB, no Museu de Arte da Bahia.