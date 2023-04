Exposição homenageia obra de Agnaldo Manuel dos Santos no MAM

A exposição Agnaldo Manuel dos Santos – A Conquista da Modernidade, que tem abertura hoje (18), às 18h, no Museu de Arte Moderna da Bahia, presta uma homenagem ao artista baiano Agnaldo dos Santos (1926-1962). Instalada na Capela, a mostra, parceria com as galerias Paulo Darzé e Almeida e Dale, reúne 50 peças, entre orixás, santos, ex-votos, carrancas e figuras humanas, com curadoria da historiadora da arte Juliana Ribeiro Bevilacqua.



Agnaldo nasceu na Ilha de Itaparica e tem sido apontado pela crítica como um importantes nome na escultura afro-baiana. Negro e de origem humilde, foi lenhador, fabricante de cal, vigia, ajudante e aprendiz do artista Mário Cravo Jr, que o estimulou a esculpir.

Para o ex-curador do MAM e atual diretor do Palacete das Artes, Daniel Rangel, a chegada da mostra de Agnaldo é como um retorno de um filho que passou anos fora de casa. “Essa exposição está em sintonia com o momento atual do MAM, que desde o final de 2021 retoma o programa curatorial iniciado por Lina Bardi, de forma atualizada; ela pensou um museu moderno, baiano e nordestino, que apresenta uma modernidade/contemporaneidade: negra, indígena e popular”, conclui Rangel.

Foi pelo olhar de Lina Bo Bardi e foi no MAM – quando ainda instalado no foyer do TCA – que Agnaldo dos Santos fez sua primeira exposição individual na Bahia. “Aliás, foram duas mostras solos dele enquanto Lina era diretora do museu e Agnaldo seria um dos seus artistas prediletos”, completa Rangel. A atual mostra no MAM já foi apresentada anteriormente em São Paulo e no Rio de Janeiro.



Com estímulo de Mário Cravo Jr., Agnaldo começou a esculpir em 1953. Viajou pelo Rio São Francisco e conheceu o famoso mestre escultor de carrancas, Francisco Guarany. Suas esculturas em madeira estiveram em importantes coletivas e eventos como a Bienal de São Paulo (1957). Nesse mesmo ano, realizou sua primeira exposição individual, na Petit Galerie do Rio de Janeiro, que passou a lhe fazer encomendas regulares, possibilitando-lhe estabilidade financeira. Em 1959 e 1961, participou do Salão Nacional de Arte Moderna. Foi incentivado ainda por Wilson Cunha, Pierre Verger, José Valladares e Lênio Braga.



Depois da sua morte foi reconhecido com o prêmio internacional de escultura no 1° Festival Mundial de Arte e Cultura Negra, em Dakar, Senegal (1966), pela escultura ‘Rei’. Sua obra foi estudada pelo crítico especialista baiano, Clarival do Prado Valladares, que viu nela “a expressão eterna da sua ancestralidade cultural”. Obras dele estão no acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e importantes coleções privadas. Segundo Valadares, a obra de Agnaldo “não pode ser entendida como filiação a uma determinada estilística regional africana: Agnaldo era senhor de meios expressionistas de absoluta originalidade”.



Serviço - exposição Agnaldo Manuel dos Santos – A Conquista da Modernidade | na Capela do Museu de Arte Moderna da Bahia (Solar do Unhão), com visitação gratuita, de terça a domingo, das 13h às 17h | gratuito