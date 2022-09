Exposição Imersiva da trajetória de Frida Kahlo desembarca em Salvador

Frida Kahlo (1907-1954), foi uma das artistas mais contempladas na história. Mulher que revolucionou a pintura feminina surrealista, a mexicana conseguiu passar de geração em geração, sua luta à frente de seu tempo, sendo aclamada mundialmente.

Para levar mais sobre sua vida e o quanto viveu para ser respeitada e reconhecida, Salvador vai receber, pela primeira vez, a exposição 'Frida Kahlo - A Vida de um Ícone', que ficará em cartaz no Salvador Shopping entre os dias 5 de outubro e 4 de dezembro. As sessões terão um número restrito de participantes, além de ter hora e data marcada no momento da compra.

(Foto: Divulgação)

Na exposição, o fã poderá ver diversas interatividades, como o 'Cadavre Exquis', uma realidade virtual que foi inspirada nas obras da pintora e explora o imaginário da mexicana. Além disso, há também a Cabine Fotográfica, com tecnologia que pode identificar os rostos e características, criando retratos únicos e técnica de colagem.

No salão principal, telas projetadas pelo 'Universo de Frida' são exibidas em uma viagem sensorial por 1000 metros quadrados. Alguns dos seus 143 quadros, sendo 55 autorretratos, serão exibidos pela exposição.

Serviço:

Onde: Salvador Shopping, Salvador – BA

Local: Avenida Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores

Quando: de 05/10 a 04/12.

Horários: Segunda a sábado, das 10h às 21h // Domingo das 10h às 20h

Ingressos:

Semana Diurno: R$ 60,00

Semana Noturno (seg a qui): R$ 75,00

Fim de Semana (sex a dom): R$ 100,00

VIP Experience: R$ 150,00

Observação:

Segunda a quinta diurno: das 10h às 17h40

Segunda a quinta noturno: a partir das 18h às 21h

Sexta, sábado e domingo: O valor é único o dia inteiro, sem divisão por turno



Canais e link de venda: fridakahlosalvador.com.br e eventim.com.br