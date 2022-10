Exposição imersiva dedicada a Frida Kahlo inspira nosso editorial

Frida é um ícone pop. Sua vida e obra se misturaram com tanta força e autenticidade que seu nome até hoje é reverenciado. Ela pintava com cores intensas, se vestia de forma única, sempre evocando as suas raízes culturais. Sua arte tem uma conexão profunda com o México (sua terra natal) e com a superação de uma vida cheia de dores, como toda essa potência ela se tornou também inspiração para a moda. Tudo isso, você pode sentir e aprender ao visitar a exposição Frida Kahlo Imersiva, que chega ao Brasil tendo Salvador como primeira cidade. Composta por 10 ambientes super produzidos com muita interação e belas projeções, o espectador "mergulha" livremente no universo da pintora mexicana. A mostra fica em cartaz até dia 04 de dezembro, no Salvador Shopping. Aproveitamos a passagem dessa grande exposição e criamos um editorial inspirado nessa artista que marcou o século XX. Vem conferir!

Alma mexicana

O universo tropical e colorido da arte de Frida combina tanto com nosso verão. Para retratar isso, elegemos um conjunto de top e saia cheio de babados e bordados típicos do México.

Liberdade total

A mistura de texturas e elementos dos vestuários de comunidades indígenas mexicanas são comuns nas telas de Frida. Pensando nisso, fizemos um mix de estampas com o conjunto de calça mais top e usamos um vestido aberto como sobreposição

Mais e mais

As cores trazem vida, autenticidade e vibração, como são as pinturas de nossa artista musa. Para deixar isso bem claro, nada melhor do que uma produção com muitas "cores de Frida Kahlo" como canta Adriana Calcanhotto.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Renato Santana (@renatosantanasantos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreira) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Maria Eduarda (@mmariapeixoto_)

Agradecimento: Salvador Shopping (@salvadorshopping) e a exposição Frida Kahlo Imersiva (@fridaimersiva)

Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)