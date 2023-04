Exposição inspirada nas obras de Aleijadinho é lançada no MAB

O artista plástico Antônio Carvalho de Novaes apresenta, a partir desta quarta (5), a exposição Ocaso - Aleijadinho, Arte e Fé, no Museu de Arte da Bahia (MAB), onde apresenta pinturas inspiradas na obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, especificamente nas faces dos doze profetas esculpidos em pedra-sabão pelo artista mineiro.

“O MAB tem a honra de expor pinturas do artista plástico Antônio Carvalho de Novaes, natural de Juazeiro-BA, numa justa homenagem ao grandioso Antônio Francisco Lisboa ou Mestre Aleijadinho, escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Após exaustiva pesquisa, Antônio Novaes concentrou sua inspiração nos personagens dos “Passos da Paixão de Cristo”, esculturas do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos – Sabará – Minas Gerais”, destaca Ana Liberato, diretora do museu.

A exposição tem essa denominação em homenagem ao poema “Ocaso” do modernista Oswald de Andrade, que esteve no município de Congonhas na companhia de outros modernistas, na década de 1920, e a partir de então foi resgatada a importância do Aleijadinho para a arte, a história e a cultura do Brasil. Antônio Francisco Lisboa é considerado o maior escultor brasileiro de todos os tempos, as esculturas que fazem parte do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pela Unesco como patrimônio da humanidade.

“As esculturas do Aleijadinho remetem a manifestações de fé e religiosidade, conferindo a exposição um valor transcendente, de variados significados, conduzindo o visitante a uma experiência singular de fruição estética, sensorial e poética”, acrescenta o artista plástico Antônio Carvalho de Novaes, que reside em Feira de Santana e começou sua vida artística aos 14 anos de idade.

A exposição, gratuita ao público, ficará aberta para visitação até 14 de maio, sempre de terça a sexta, das 13h às 18h, e finais de semana e feriados, das 13h às 17h. O MAB é um equipamento administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, vinculado à Secretaria de Cultura. Está localizado à Avenida Sete de Setembro, 2.340, no Corredor da Vitória.