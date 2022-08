Exposição mostra o universo possível de se fotografar com o celular

Roberto Faria já fez publicações em diversos veículos pelo mundo: do National Geographic ao CORREIO, com exposições diversas, a exemplo de Salvador de Todas as Cores, participação em homenagem ao centenário do nascimento de Jorge Amado no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e no Museu de Arte Moderna da Bahia. Até fotografia em Bienal na Croácia chegou a ter.

Fundador da Escola Baiana de Fotografia, ele é um entusiasta da democratização do recurso e aposta muitas fichas na chamada mobgrafia - fotos feitas por celular, permitindo que mais fotógrafos sejam revelados. Com esse plano de fundo, ele lança terça-feira (16) a exposição O Universo da Mobgrafia, às 18h, na Caixa Cultural Salvador e que pode ser vista até o dia 20 de Novembro.

Essa será a primeira exposição desse porte no estado e o fotógrafo não esconde a empolgação por colocar o bloco na rua. “Fotografar com dispositivo móvel é um movimento forte, no mundo. E eu acredito bastante nisso. É mais democrático, consegue revelar novos nomes e permitir, por exemplo, que as mais diversas comunidades consigam fazer registros importantes de sua história”, afirmou o fotógrafo, ontem durante um dos intervalos na cobertura da festa da Boa Morte, em Cachoeira.

A mostra reúne um total de 150 fotografias que vão do tamanho 20 x 30 cm até 1,5m x 1m. As imagens foram produzias entre 2019 e 2022. São recortes do cotidiano de Roberto, com um olhar focado nas belezas e singularidades da cidade. Entre as imagens expostas está a Fotografia do Cartaz, imagem com a Baiana da Irmandade da Boa Morte, vencedora da categoria Street, no Festival Nacional de Mobgrafia, e aceita na XXII Bienal de Arte Fotográfica em Cor, promovida pela Confederação Brasileira de Fotografia.



“A ideia é que o espectador tenha uma experiência sensorial.Fizemos um projeto tipográfico para o espectador percorrer o salão da Caixa que está com paredes pintadas em diversas cores fazendo relação com as fotografias, que estão agrupadas em série”, explica. As fotografias encantaram uma expectadora especial, a cantora Maria Bethânia, que assinou uma série de textos para a exposição. Ela também assina a apresentação da exposição.

Durante o período de duração da mostra, a Caixa Cultural oferece, gratuitamente, oficinas, palestras, visitas mediadas e jornadas pedagógicas para grupos escolares e instituições sociais. Agendamentos podem ser feitos pelo site da Caixa ou pelo telefone 3421- 4200. Caixa Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57 - Centro).

Visitação gratuita de amanhã ao dia 20/11, de terça a domingo, das 9h às 18h.

Cores e belezas de Salvador (Foto: Roberto Faria/divulgação)

Para quem quer começar

Também entusiasta da fotografia por dispositivos móveis, a fotógrafa Paula Holanda Cavalcante trouxe algumas dicas para quem quer começar a fotografar e tem o celular como ferramenta.

Desapegada de regras técnicas, a primeira coisa que ela aconselha é a conhecer regras e teorias da fotografia para depois desobedecê-las. O importante mesmo é ter uma ideia na cabeça, estudar as ferramentas oferecidas por seu celular e alinhar à estética que desejar atingir.

"Eu sou um pouco contra dica técnica apesar de às vezes ensinar. As escolhas técnicas têm a ver com escolhas estéticas e ideológicas. Por exemplo, não precisa evitar o zoom se você quer uma imagem pixelada para seu projeto, é possível usar", explica. Confira outras dicas logo abaixo.