Exposição mundial de arte de rua abre inscrições em Salvador

Não se assuste se, a partir de outubro, você sair de sua casa e se deparar com uma vaquinha por aí. Elas prometem uma verdadeira invasão por Salvador e se espalharão por vários cantos da cidade. Mas nada de uma manada perigosa à solta: são todas muito simpáticas.

Não entendeu nada? É que a capital baiana receberá a próxima edição da CowParade Brasil, um dos maiores e mais bem-sucedidos eventos contemporâneos de exposição de arte de rua do mundo.

O projeto, que já aconteceu outras 12 vezes no Brasil, é internacional, e já passou por países como Estados Unidos, Austrália, Japão, França, Espanha e Itália, entre outros, em seus mais de 20 anos de realização. Em todos, artistas pintam esculturas em formato de vaca, de tamanho natural, feitas em fibra de vidro.

Com apoio da Prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), a iniciativa foi lançada nesta terça-feira (16), no Museu Náutico da Bahia, no Forte de Santo Antônio da Barra, na Barra. Aqui, serão 60 obras, que vão ficar em vários locais da cidade, públicos e privados, entre os dias 11 de outubro e 9 de novembro.

"Temos uma expectativa muito grande para Salvador, uma terra conhecida por grandes artistas. Tenho certeza que selecionaremos projetos muito bacanas", afirma Catherine Duvignau, sócia-diretora da Toptrends, empresa organizadora da CowParade Brasil.

Catherine: "expectativa muito grande para Salvador"

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

O prefeito ACM Neto comemorou a chegada do evento à capital baiana. "É uma honra sermos escolhidos, chega em boa hora. A cidade está cada vez mais valorizada, é o palco ideal para 2019", afirmou. Presidente da Saltur, Isaac Edington endossou o coro. "Tem tudo a ver com Salvador, chega no momento exato. É um presente para a gente".

Qualquer artista local pode se inscrever, pelo site oficial, cowparade.com.br, até o dia 2 de agosto. Para ACM Neto, essa abertura do projeto, para qualquer profissional da arte, é muito importante. "Nele, participam não apenas os artistas conhecidos e renomados de Salvador, mas também os que acabam não tendo tanta visibilidade, não tem patrocínios... É dar uma chance para eles serem revelados", comentou o prefeito.

Apresentação da edição da CowParade em Salvador

(Foto: Giuliana Mancini/CORREIO)

"Há muito tempo, somos conhecidos como a cidade do Carnaval. E a música ajuda a vender Salvador pelo mundo, mas somos muito mais que isso. A realização da CowParade Brasil aqui mostra isso", continua Neto.

A CowParade Salvador terá como madrinha Rosário Magalhães, presidente de honra do Parque Social. "É um convite honroso e muito gratificante ter esse papel em um evento tão representativo, a nível mundial. O projeto realmente valoriza não só artistas famosos, mas também anônimos. Sei da importância que é dar essa visibilidade", comentou.

Rosário foi escolhida como a madrinha da exposição

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Durante o evento de lançamento da exposição na capital baiana, a artista Sista Kátia foi convocada para pintar uma das esculturas de vaca ao vivo."Estou muito feliz com o convite. É muito gratificante, acompanho há anos, de forma online, o projeto. E agora, chegar a Salvador e poder participar... Ainda mais sendo uma figura de uma fêmea, a vaca, que é tão simbólica em várias culturas. E eu ainda sou vegana, acho que tem tudo a ver", falou.

Sista Kátia pintou, ao vivo, uma das vacas

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Exposição

No site oficial do CowParade Brasil - edição Salvador, há o regulamento do projeto e a ficha de inscrição, além de três tipos de moldes das vaquinhas - de pé, pastando ou repousando -, onde o artista interessado deve criar seu desenho.

Após o fim do período de inscrições, no dia 2 de agosto, as criações irão passar por um comitê, que selecionará as obras escolhidas no dia 13 do mesmo mês - com os resultados divulgados a partir do dia seguinte. Entre os dias 11 de outubro e 9 de novembro, as vacas estilizadas serão espalhadas por Salvador. E, no fim do evento, leiloadas, com o valor arrecadado doado para instituições beneficentes selecionadas.

"Sabemos da importância de iniciativas com cunho social, de por em prática e trazer esse tipo de ação para quem mais precisa. É uma satisfação", disse a madrinha, Rosário Magalhães.

No Brasil, o CowParade já arrecadou e doou mais de R$ 6 milhões para instituições como Fundação ABRINQ, Fundação Gol de Letra, SERVAS – Serviço Voluntário de Assistência Social (BH), Rio Inclui (RJ), entre outras.

Em Salvador, as entidades que receberão as doações também serão escolhidas no dia 13 de agosto. "Vamos fazer uma visita às instituições possíveis na data. Estamos olhando algumas com carinho", garante Carlos Lacerda, gerente de marketing e merchandising da Extrafarma, rede de farmácias patrocinadora e responsável por viabilizar a vinda do evento para a cidade.

Antes de serem leiloadas - mas depois da exposição em lugares públicos - as vaquinhas ficarão à mostra no 3º piso do Shopping da Bahia. "Será o único lugar onde a pessoa poderá ver todas as obras. Elas ficarão por 15 dias, ainda em novembro", fala Wilton Oliveira, superintendente do centro de consumos. "Nós, aliás, já temos uma escultura, que arrematamos no leilão de uma outra edição - e que está, também, no 3º piso. Agora, ela vai receber as amigas", completa Mayara Diniz, gerente de marketing do Shopping.