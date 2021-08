Exposição na Caixa Cultural reúne lugares exóticos, românticos e tropicais

A Caixa Cultural Salvador apresenta, desta terça (17) a 17 de outubro, a exposição “De Passagem”, da fotógrafa baiana Alice Ramos. Integram a mostra, aproximadamente 30 fotos feitas, ao longo de quatro anos, que refletem sobre amor, lembranças, anotações e curiosidades de um mundo de passagem. As obras registram momentos, encontros, paisagens, pessoas, cores e texturas, observadas por um ângulo inovador e guardadas em mais um cartão de memórias.

A retomada da exposição, que foi sucesso em 2013, desperta expectativa de melhores dias para a artista Alice Ramos: “Estamos há dois anos em isolamento social, a cultura vem voltando a passos lentos e reeditar essa exposição colorida, que passa por tantos lugares, mostrando a força dos astros, sabores e cores, aproxima ainda mais as pessoas do mundo. Espero que, mais uma vez, minhas imagens despertem a esperança de dias melhores e divirta os visitantes”.

A inspiração para as fotografias da mostra surgiu após Alice terminar um relacionamento e ouvir os conselhos de uma amiga astróloga. Ela foi passar o aniversário em Amsterdã, sem direção e descobriu belezas e simplicidades de lugares e pessoas. Essa foi a primeira viagem entre muitas, na volta ao Brasil foi aconselhada mais uma vez a viajar, próximo destino foi o Panamá, onde conheceu um novo amor e partiu rumo a outros e novos lugares registrando até 2011 suas passagens por Inglaterra, Espanha, Itália, França, Bélgica, Tailândia e Brasil.

Com a curadoria de Justino Marinho, a mostra traz cliques intimistas de momentos que marcaram um começo de amor. As pessoas fotografadas não obedecem mais à sua direção e as paisagens não se submetem à sua arrumação. Alice descobriu prazer em registrar também o espontâneo e imprevisto.

Serviço: Exposição De Passagem | Fotografias de Alice Ramos | Caixa Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro | Temporada: 17 de agosto a 17 de outubro de 2021 | Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h