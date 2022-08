Exposição na sede da GGB apresenta 24 LGBTs 'históricos' da Bahia

Uma exposição na sede do Grupo Gay da Bahia (GGB), no Pelourinho, vai apresentar biografia, imagens e mais informações sobre 24 LGBT que viveram na Bahia de 1591 até o início do século XXI. A ideia é "tirar do armário" gays, lésbicas, trans e bissexuais que tiveram destaque na história do estado. A entrada é gratuita.

Batizada de VIPS LGBT da Bahia, a exposição retirou 24 nomes de uma relação de mais de 200 LGBTs publicados no Dicionário dos Homossexuais da Bahia, publicado em 1999 pela editora do GGB. O número 24 não é aleatório - é uma alusão brincalhona ao número do veado no jogo do bicho, um número que há muitos anos é perjorativamente associado a gays.

A exposição inclui 20 homens e 4 mulheres, sendo 16 gays, 3 lésbicas e 3 bissexuais. Dois dos retratos são trans, segundo os organizadores. Estão incluídos três professores, três governadores, cinco artistas plásticos, dois escritores, uma heroína nacional e até dois religiosos, entre outros.

Confira:

Pioneiros sodomitas

Francisca Luís (1580), 1ª lésbica degredada para a Bahia

Filipa de Souza, (1591), 1ª lésbica presa pela Inquisição na Bahia

Francisco\Xica Manicongo, 1ª trans do Brasil, (1618)

Luiz Delgado, o sodomita mais afirmativo e ousado da Bahia, Sec.XVII

Governadores

Diogo Botelho, 8º Governador da Bahia, (1618)

Câmara Coutinho, 31º Governador da Bahia (1690)

Sabino Álvares, Revolucionário, Governador, médico e jornalista (1837)

Artistas Plásticos, Museólogos

Carlos Bastos, Pintor

Luiz Jasmim, Pintor, escritor, ator

Raimundo de Oliveira, Gravador, pintor, desenhista

José Pedreira, Antiquário, museólogo, decorador e crítico de arte

Deraldo Lima, Marchand de arte e Ativista Cultural

Religiosos

Stela de Oxossi, Mãe de Santo

Dom Clemente Maria da Silva Nigra, beneditino, Fundador do Museu de Arte Sacra

Artes Cênicas, Balé, Carnavalesco

Martim Gonçalves, Diretor teatral, pintor, desenhista, professor

Mário Gusmão, Ator, dançarino, coreógrafo

Evandro Castro Lima, Carnavalesco

Escritores

Junqueira Freire, Poeta, Monge Beneditino

Sylvio Lamenha, Jornalista, cronista social, ator

Professores, Pesquisadores

Pierre Verger, Fotógrafo, etnólogo, historiador, babalaô

Waldeloir Rego, Historiador, folclorista, professor, designer de joias

Vivaldo Costa Lima, Antropólogo, professor, Obá de Xangô

Estilista

Ney Galvão, Estilista, figurinista, apresentador de tv, ator

Heroína Nacional

Maria Quitéria, Heroína da Independência do Brasil

Serviço

24 VIPS LBGT DA BAHIA: Século XVI-XXI

Exposição na Sede do GGB\Museu Erótico da Bahia

Rua Frei Vicente, 24 - Pelourinho

Abertura: 12 de Agosto, 6ª feira, 15hs

De 11\8 a 11\12\2022

De 2ª a 6ª, das 14-18hs, entrada livre.

Contato: (71) 99894748 – 99894748 – 91946074