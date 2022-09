Exposição no MAM destaca papel da arte na democracia

O Museu de Arte Moderna da Bahia abre nesta quarta (7), no feriado da Independência, a mostra Utopias e Distopias, que faz uma reflexão sobre o papel de resistência da arte e da cultura. Para isso, o espaço recorre a seu próprio acervo, fechando a tríade iniciada desde a reabertura pós-pandemia, com as mostras O Museu de Dona Lina e Encruzilhada. A programação de abertura começa às 15h, com a exibição do filme SuperOutro de Edgard Navarro, no Cine MAM, e segue com a visitação e performances artísticas.

Desta vez, são cerca de 100 artistas, entre os quais Alfredo Volpi, Flávio de Carvalho, Manabu Mabe, Augusto de Campos, Leda Catunda, Maria Bonomi, Carlos Scliar, Siron Franco, Cildo Meireles, Arnaldo Antunes, Rodrigo Braga e muitos outros. Dentre os baianos e nordestinos, estão artistas como Jenner Augusto, Fernando Coelho, Rubem Valentim, Cícero Dias, Jamison Pedra, Sérgio Rabinovitz e Vauluizo Bezerra, que se expressam em pinturas, gravuras, vídeos e instalações.

O curador da mostra, Daniel Rangel, afirma que a mostra trata da circularidade do tempo histórico no Brasil, sobre um passado almejado que quase aconteceu e um futuro temido que não queremos voltar. “A proposta é provocar um diálogo entre o Acervo fixo do MAM-Bahia e a arte contemporânea brasileira, como ato de reflexão poética contra um momento em que a Democracia, a Constituição, as Instituições e a Liberdade de expressão vêm sendo ameaçadas”, diz Daniel. Já o diretor do MAM, Pola Ribeiro, destaca “a obstinação dos trabalhadores da cultura e da arte, que lutaram e se posicionaram com suas utopias artísticas, enfrentando as distopias impostas ao longo de um século”.



SERVIÇO:

O quê: Exposição Utopias e Distopias

Onde: MAM-Bahia (Avenida Contorno, Solar do Unhão)

Quando: abertura em 07.09, a partir das 15h

Visitação: Gratuita, de terça a sexta, das 10h às 18h, e sábado, domingo e feriados, das 13h às 18h