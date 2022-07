Exposição que reverte renda para Obras de Irmã Dulce entra na reta final

A 4ª edição da exposição ‘ANTÔNIOS’, um tributo a Santo Antônio, segue com visitação aberta e gratuita até o próximo dia 30 de julho, no ME Ateliê da Fotografia - Santo Antônio Além do Carmo, com visitas de quinta a domingo, das 16h às 19h.

Idealizada pelo artista plástico Mário Edson, a mostra reúne 51 obras que envolvem ceramistas, escultores, artesãos, desenhistas, artistas plásticos e bordadeiras. Todas as criações expostas na mostra estão à venda e parte da renda obtida será revertida em doações para as Obras Sociais Irmã Dulce.

“Estamos chegando a reta final desta edição, não tenho palavras que possam mensurar a gratidão e emoção de mais uma etapa concluída! Tenho certeza que a mensagem de solidariedade, de resgate cultural e de amor ao próximo estão e permanecerão presentes em cada obra que passou por aqui”, destaca Mário Edson, curador e idealizador da exposição.

Ao todo, participam desta edição 50 artistas nacionais e internacionais, entre eles Lena Van Der Veere, Maurício Ferreira, Mônica Monteiro, Mário Edson e Ana Uzeda, artista luso-brasileira que hoje reside em São Paulo.

A 4ª edição de ‘ANTÔNIOS’ conta ainda com a mostra ‘Pérolas Além do Carmo’ - que reúne registros fotográficos dos artistas que participaram de uma caminhada pelo Santo Antônio Além do Carmo.

Artistas

Alê Fernandes, Alini Orathes, Américo Azzevedo, Ana Uzeda, Anatê, Andrea Dantas, Anubis Cedraz, Arthur Fraga, Camila Alemany, Celeste Muniz, Claudio Das Virgens, Cristina Campos, Denissena Fóssil, Edmundo Reis, Flávio Ribeiro, Gustavo Maciel, Helena Maria Cruz, Ivana Leme, Jálace Viana, Juliana Arcela, Juray De Castro, Lena Van Der Veere, Léo Furtado, Lilian Morais, Lucas Rodrigues, Ludmilla Castro, Luzimar Azevêdo, Lya Costa, Marcia Bello, Maria Da Conceição Correia, Marina Alonso, Mário Edson, Maurício Ferreira, Miu Monteiro, Mônica Monteiro, Norma Fernandes, Rabeb Chammas, Rafaela Melo, Renata Macêdo, Rita Assemany, Roque Lázaro, Samuel Cruz, Silvia Assis, Silvana Lima, Sonia Nepo, Taysa Matos, Vanderlei Oliveira, Vania Rebelo, Vitória Régia, Yara Guedes.