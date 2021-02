Exposição retrata a luta de negros e indígenas

Começa hoje a exposição online Abre O Olho - Jikula Ô Messu, com trabalhos visuais apoiados na técnica fotoperfomance. O link será disponibilizado hoje no perfil do projeto Futurismos Ladinos Amefricanas, no Instagram @futurismos_la. Keila Serruya Sankofa (AM), Bárbara Matias Leite (CE), Maria do Rio Negro (AM), Dyó Potyguara (PB), Fábio Duarte (BA) e Gaby Farias (RS) são os artistas com obras na exposição. A curadoria foi de Sanara Rocha, Diega Pereira e Jeisiekê de Lundu.

Dani de Iracema também foi selecionada (foto/divulgação)

Os trabalhos apresentados fazem referências às contribuições e experiências de luta dos povos negros e indígenas nas Américas. “O processo de curar os trabalhos inscritos para essa exposição na verdade foi mais como um processo de construção do que de seleção”, enfatiza Sanara Rocha. Em abril, o Futurismos Ladinos Amefricanas lança mais dois experimentos audiovisuais.

Serviço: Abertura hoje. Link na bio do perfil @futurismos_la, no Instagram