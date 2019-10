Exposição reúne conjunto de obras de Geraldo de Barros e suas filhas

Figura central na arte contemporânea brasileira, o paulista Geraldo de Barros (1923- 1998) deixou uma obra que coloca em diálogo diferentes linguagens como fotografia, design, pintura, gravura e desenho industrial. É o que o público baiano já pode conferir na mostra Em Forma de Família, em cartaz na Roberto Alban Galeria, em Ondina.

A exposição apresenta pela primeira vez um conjunto representativo de Geraldo e de suas filhas Lenora e Fabiana. Mundialmente reconhecido da fotografia abstrata, Geraldo de Barros imprimiu seu nome como expoente da artes vanguardista e experimental.

Presentes na exposição, suas famosas Fotoformas, fotografias realizadas entre 1946 e 1951, apresentam imagens que tanto podiam ser vinculadas ao Construtivismo como ao Cubismo, bem como a poéticas ligadas ao Expressionismo. A mostra também traz a série Sobras, com várias fotos inéditas que serão apresentadas em colaboração com o Instituto Moreira Salles (RJ). Nesse trabalho, Barros explora os limites entre o público e o privado, um de seus grandes interesses.

Cadeira Pussycats (Foto: Divulgação)

Lenora afirma que herdou do pai o seu lado mais performático. “Ele se autofotografava com chapéus, roupas diferentes, era um apaixonado pelo cinema noir”, observa Lenora, artista visual e poeta reconhecida, que constrói uma obra marcada pelo uso de diversas linguagens: vídeo, performance, fotografia, instalação sonora e objetos. Ela apresenta trabalhos como Poema, produzido em 1979, com registro fotográfico da irmã, Fabiana, no qual aparece tocando as teclas de uma máquina de escrever com a língua.

Já Fabiana, que vive em Genebra, também identifica em seu trabalho artístico um ponto em comum com a visão que Geraldo tinha da questão social: “Assim como ele, que sonhava com um mundo igualitário, produzindo uma arte para todos, tenho uma preocupação em estabelecer uma relação direta com o público, privilegiando o contato humano e o contexto social”, justifica. Fabiana também enveredou pelos caminhos da arte contemporânea - usa fotografias, vídeo, colagem e internet.

Serviço

O quê: Exposição Em Forma de Família

Visitação: De segunda a sexta, 10h às 19h e sáb, 10h às 13h, até 11/01

Onde: Roberto Alban Galeria (Rua Senta Pua, 53, Ondina)