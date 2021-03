Exposição reúne fotos de Richard Mosse, Alex Webb e Christian Cravo

No ano passado, a primeira edição do Festival Transatlântico de Fotografia aconteceu em Salvador, no Carmo, e os debates com os fotógrafos que participavam da exposição foram realizados em uma igreja. A experiência foi bem sucedida e cumpriu o objetivo do evento, segundo Christian Cravo, fotógrafo e diretor do Instituto Mário Cravo Neto, que realiza o Festival: “Queríamos unir o novo e o velho: então, fizemos as palestras na igreja, uma instituição antiga, em contraponto à contemporaneidade da fotografia”.

Christian desejava, naturalmente, realizar a segunda edição de forma presencial, mas, diante da pandemia, tornou-se impossível, até porque, como o projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, era exigência que fosse realizado virtualmente. Por isso, a exposição que começa nesta quarta-feira (24) será realizada na internet.

Foto de Richard Mosse

“Inicialmente, fui contra a realização em versão digital. Mas, no fim, percebi algo de bom: com a verba que tivemos, jamais conseguiria trazer profissionais como Richard e Webb”, diz Christian, se referindo aos importantes fotógrafos Richard Mosse, irlandês, e Alex Webb, americano, que vão participar de debates online promovidos pelo evento. A exposição virtual reúne também fotos do próprio Christian, além de Fernando Banzi (Brasil-SP), Hirosuke Kitamura (Japão) e Maureen Bisilliat (Inglaterra). Todos eles também participarão de palestras.

Internacional



Christian, que é baiano, se antecipa e, antes que o repórter pergunte, avisa: “Muita gente me pergunta por que não há outros baianos na exposição. Digo que não somos um festival de fotografia baiana e não é essa nossa proposta. É um festival internacional de fotografia que é sediado na Bahia, mas não é necesariamente sobre a fotografia baiana. Queremos trazer a Bahia de volta a um cenário cultural onde ela já esteve”, diz o fotógrafo.

A proposta da exposição, segundo Christian, é a celebração da fotografia como expressão artística. “O 'Transatlântico' do título é no sentido de desbravar, de ir além do do que está perto de você para buscar novas possibilidades”.

Foto de Christian Cravo

Por isso, há fotos e fotógrafos dos mais diversos países. Alex Webb, por exemplo, resgatou imagens que registrou do México, Haiti, Nicarágua, Panamá e da Flórida, nos EUA. E é aí que a Bahia entra: “Pedi a ele algo que se aproximasse da Bahia, então pegou essas fotos do Caribe, que se aproxima culturalmente de nós”, diz Christian.

Richard Mosse selecionou fotos de 2002, quando cobriu a Segunda Guerra do Congo, conhecida como Guerra Mundial Africana. “Ele registra imagens de um conflito onde foram cometidas as maiores atrocidades cometidas pelos seres humanos. Mas ele fez fotografias com câmera infravermelha. Com isso, o verde se torna rosa-choque. Então, embora sejam imagens de guerra, ele usa uma cor qie a gente associa a paz, a doçura”, diz Christian.

As fotos da exposição estão reunidas também na revista Transatlântico de Fotografia, que poderá ser baixada em PDF gratuitamente durante a exposição. Em breve, quando for realizada a versão física da exposição, a revista impressa será distribuída.

Serviço Amanhã até 28 de março, no site www.festivaltransatlantico.com.br. Debates com fotógrafos no YouTube do Instituto Mário Cravo Neto. Grátis