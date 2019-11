Exposição reúne tapetes que contam histórias na Caixa Cultural

O grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias volta a Salvador para uma temporada com três atividades na Caixa Cultural: exposição, performance e oficina. A mostra Peraltagens, que será aberta nesta terça-feira (26), reúne obras feitas de tecido e inspiradas em contos do mundo inteiro, de autores como Manoel de Barros, Ana Maria Machado, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Ricardo Azevedo e Sérgio Capparelli .

As obras são feitas por artesãos franceses do projeto Raconte-Tapis, por artistas peruanos do projeto Manos que Cuentan e também por integrantes do próprio grupo, que há 20 anos utiliza a técnica da costura de tecidos para despertar o interesse de crianças, jovens e adultos pelas artes e leitura.

A exposição reúne tapetes, malas, painéis, objetos e livros de pano. Um dos destaques é um tapete gigante de 12 metros que foi inspirado em um conto brasileiro. “Como é uma exposição interativa, as crianças poderão até subir no tapete”, afirma Warley Gourlart, curador da mostra.

(Foto: Renato Mangolin/ Divulgação)

Ao lado de cada obra, encontra-se o livro correspondente como um incentivo à leitura, complementa o coordenador geral. “Peraltagens é um projeto voltado para toda a família, para crianças, adolescentes e adultos. Ao tempo em que a criança conhece as obras e interage com elas, ela pode ver seus pais lendo os livros ou contando histórias que acompanham cada trabalho. É um estímulo ao conhecimento”, destaca.

Além da visitação, o projeto contará com sessões de histórias para o público e oficinas de formação para contadores de histórias. As oficinas terão duas turmas (de 10 a 13/12 e de 21 a 24/01) cada uma com 25 pessoas.

Serviço Caixa Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, Centro). Abertura hoje, às 19h. Visitação gratuita: de terças a domingos, das 9h às 18 h, até 26/01.

Performances De terça à sexta, às 14 h, e sábados, domingos e feriados, às 16 h; Os 50 ingressos são distribuídos no dia de cada sessão. Gratuito.

Oficinas de formação Inscrição presencial a partir de 01/12 na recepção da Caixa