Exposição revela cores e belezas da Bahia

Praias, rios, mercados e a religiosidade do povo baiano são alguns aspectos captados pelos fotógrafos Giácomo Mancini, Guto Barros, Gustavo Goes, Mauro Reis, Pepe Fiorentino, Reinaldo Giarola e Tarcíso Albuquerque para a exposição Bahia Cores e Encantos, que entra em cartaz hoje no Palacete das Artes, na Graça.

Com curadoria de Reinaldo Giarola, a mostra reúne 40 imagens dos sete profissionais, que transitam em áreas diferentes como a fotografia, a arquitetura, a decoração e as artes plásticas. E exploram a beleza das luzes e cores do nosso estado.

Registro de Giácomo Mancini, um dos sete fotógrafos que estão na mostra (Foto: Divulgação)

A exposição busca aproximar o público deste novo momento da fotografia, marcado por mudanças na forma como é produzida e impressa. Esta é a segunda edição do projeto, que em 2018 contou com 28 trabalhos e foi muito bem recebido, estimulando esta nova edição. Palacete das artes (Graça). Abertura hoje, às 19h. Visitação gratuita de terça a sexta, das 13h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h. até 03/11.