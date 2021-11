Exposição revela os trabalhos vencedores do Prêmio Pierre Verger de Fotografia

Criado em 2008, o Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, realizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB, chega à oitava edição e o resultado da premiação atual poderá ser apreciado pelo público a partir desta quinta-feira (4), numa exposição no Palacete das Artes, na Graça, com visitação gratuita.

Estarão lá os trabalhos dos quatro vencedores e outros 11 ensaios fotográficos, que também vão integrar o Catálogo Virtual e a Exposição Coletiva (física e virtual) do Prêmio. O curador da mostra, Eder Chiodetto, comenta a importância do evento: “Vistas em perspectiva, essas obras propõem um olhar profundamente humanista e altruísta. Trata-se de imagens que idealizam sanear distorções históricas, aproximar contrários, coibir preconceitos, saudar a existência, inibir a intolerância, investir no diálogo e acreditar na arte, na ciência, na educação e no afeto”.

Foto: Carolina Krieger

Nesta edição, os artistas concorreram em três categorias e cada um recebeu um prêmio de R$ 30 mil. Carolina Krieger (SC) foi premiada na categoria Ancestralidade e Representação. Washington da Selva (MG), com o ensaio Lastro, venceu em Questões Históricas. Hirosuke Kitamura, japonês radicado em Salvador, ficou com o prêmio em Livre Temática e Técnica com o ensaio Atração Gravitacional.

Diego Sei ficou com o Prêmio Residência Artística, que é uma novidade da edição. O ensaio “Onde a Casa Começa foi realizado na ilha de Boipeba em comunidades tradicionais das famílias de origem afro-indígena. Além do prêmio em dinheiro de R$ 10 mil, Diego vai realizar residência artística no Instituto Sacatar, parceira da premiação neste ano.

O fotógrafo ressalta a importância do prêmio para sua carreira e se revela admirador do trabalho de Verger como fotógrafo: "Tenho Verger como minha grande inspiração, pois ele carrega muita humanidade em suas imagens. Para mim, jovem de comunidade, a maior glória é inspirar outros artistas como eu que são oriundos de bairros populares a acreditarem em sua arte e em seus sonhos".

Foto: Diego Sei

Como o Prêmio permite inscrever trabalhos antigos - desde que não tenham sido expostos anteriormente -, Carolina Krieger recorreu a umas fotos que havia feito desde 2015 e também usou colagens com fotos antigas da família. "O tema de meu ensaio são questões que me atravessam desde a infância, como 'por que existe o algo e não existe o nada?'. Meu trabalho foi pensado a partir de O Poder do Mito, de Joseph Campbell e trata da jornada que fazemos dentro de nós mesmos", revela a fotógrafa.

Carolina opta por trabalhar com imagens bastante saturadas, em vez do colorido tradicional. "Como trato de temas que têm densidade, prefiro essa cartela mais saturada", justifica a fotógrafa. O ensaio tem fotos feitas em diversos lugares, incluindo algumas em Campinas (SP) e a casa da escritora Hilda Hilst, naquela cidade.

A premiação deste ano traz outra novidade: pela primeira vez, a Comissão de Seleção foi escolhida a partir de consulta pública realizada pela internet. Integraram a Comissão a escritora, e pesquisadora Diane Lima; Eder Chiodetto, mestre em Comunicação e jornalista; Marcela Bonfim, fotógrafa; Célia Aguiar, fotógrafa e artista visual, e Eriel Araújo, vencedor da edição anterior do Prêmio Pierre Verger.

Foto: Washington da Selva

Renata Dias, diretora geral da Funceb, destaca a homenagem que o Prêmio realizará ao babalorixá Balbino Daniel de Paula e à fotógrafa e editora Arlete Soares. Também no Palacete das Artes estará a exposição Homenagem ao Percurso, que reverencia essas duas personalidades fundamentais para o reconhecimento do trabalho de Pierre Verger. "Em distintas posições, eles nutriram o espírito de Verger de diferentes maneiras. Pai Balbino viveu com ele a realidade do terreiro e Arlete o ajudou a difundir a obra de Verger, com a criação da Editora Corrupio".

Serviço

Exposição do 8º Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger

Local: Palacete das Artes (Graça)

Data: Quinta-feira (4) até 30 de janeiro

Abertura: Quinta-feira (4), 18h

Ingresso: Grátis