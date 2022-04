Exposição revela versatilidade de Denissena em 26 anos de carreira

Quem for à Galeria Solar Ferrão a partir desta terça-feira (19) vai ter uma oportunidade de conhecer a evolução de Denissena como artista visual nestes seus 26 anos de carreira. São mais de 25 trabalhos selecionados por ele mesmo, das mais diversas fases, incluindo desenhos em papel feito a lápis, de seu primeiro ano como artista, 1996 até um tríptico - série de três painéis - dedicado ao aniversário de Salvador, pintado em março deste ano, durante uma live.

"Na exposição, obedeço a uma ordem cronológica. Ela retrata uma construção artística moldada por momentos particulares, vivências , fatos históricos. Manifestações desenvolvidas em ambientes que vão além da galeria, pois defendo que minhas produções devem transitar do barraco ao palácio para democratizar o acesso à arte na contemporaneidade", diz Denissena sobre a mostra Trajetória Política de um Operário Cultural.



"Criei este tríptico em comemoração ao aniversário de Salvador deste ano. Durante uma live, usando técnica mista sobre tela, criei imagens que representam a cidade, num processo muito orgânico, que foi ganhando formas"



Há exemplares das mais diversas linguagens e técnicas, incluindo desenho, pintura em tela, escultura, cerâmica, arte digital impressa e caricatura. O grafite, um de seus maiores destaques, embora seja uma arte mais associada às ruas, também está nas paredes do Solar Ferrão. "Para mim, o grafite é a expressão mais democrática das artes visuais, porque está nas ruas e representa a ressignificação do espaço urbano. Ele mexe com as pessoas, dialoga com a cidade".

Até as ruas de Nova York já ganharam sua assinatura, num intercâmbio que ele realizou em 2007. "Foram dois meses estudando e promovendo workshops e palestras. Fiz também intervenções nas ruas da cidade e atuei como arte-educador com vítimas de HIV. Tive a experiência de conviver com alunos de diversos locais, como europeus, sul-americanos e africanos", recorda-se.

O trabalho como arte-educador parece fascinar Denissena tanto quanto sua atuação como artista. Em suas turmas, ele trabalha com as mais diversas faixas etárias, incluindo adultos do EJA - Educação de Jovens e Adultos. Foi dando suas primeiras aulas, no Cabula I, que ele descobriu seu talento como educador. "A arte-educação é uma ferramenta poderosa e através dela levo aos educandos cidadania, direitos humanos, ancestralidade e diversidade cultural".



"Estas pinturas inspiradas são nas iconografias indígenas e afro e revelam a importância das etnias. A ideia é despertar o sentimento de respeito e valorização dessas etnias"



Hoje, ele dá aulas no Projeto Nossa Arte, no Colégio Estadual João Caribé. Faz questão de manter vínculos também com o Cabula, bairro onde morou e onde ainda dá aulas.

A coordenadora do Centro Cultural Solar Ferrão, Fátima Soledade, celebra a chegada das criações de Denissena à galeria daquele espaço: “Para nós, é um prazer receber um artista versátil e tão conectado com as questões do nosso tempo. Abrigar a sua exposição também é uma forma de manter o Centro Cultural Solar Ferrão em atividade e contato com o público enquanto os outros pavimentos do equipamento cultural passam por requalificação".

Serviço

Exposição Trajetória Poética de um Operário Cultural

Artista: Denissena

Onde: Centro Cultural Solar Ferrão – Rua Gregório de Mattos, 45, Pelourinho.

Abertura: 19 de abril, 10h.

Visitação: terça a sexta, das 10h às 16h. Sábados, das 12h às 16h.

Entrada gratuita e condicionada à apresentação do comprovante de imunização contra a Covid-19.